Duminică nebună în fotbalul european! PSG şi Real se îndepărtează de titlu, Juventus iese în afara locurilor de LC

Campionatul Spaniei a programat la finalul săptămânii trecute confruntări între primele 4 clasate. Duminică seara, Real Madrid nu a profitat de rezultatul de egalitate dintre Barcelona - Atletico 0-0 (meci jucat sâmbătă) şi a luat doar un punct în partida de pe teren propriu cu FC Sevilla, 2-2. Faza serii s-a petrecut în minutul 75. După un corner al oaspeţilor, jucătorii madrileni au plecat pe contraatac, iar Benzema, scăpat singur cu portarul Bono, a fost faultat în suprafaţa de pedeapsă. Arbitrul a dictat penalti, dar din camera VAR i s-a transmis că o infracţiune fusese înregistrată anterior, la cealaltă poartă, când Militao a atins mingea cu mâna în careul gazdelor. Astfel, în loc de penalti pentru Real Madrid, arbitrul a dictat pentru unul pentru Sevilla, transformat de Rakitici. Real a egalat la una dntre ultimele faze, în minutul 90+4, după un şut deviat al lui Toni Kroos.

În urma acestor rezultate, primele patru poziţii în clasament au rămas neschimbate, ultimele 3 etape urmând să decidă ierarhia finală. Atletico păstrează două puncte avans faţă de urmăritoare şi un rezultat pozitiv cu Real Sociedad, meci programat etapa viitoare, i-ar conferi trupei lui Diego Simeone statutul de mare favorită la câştigarea titlului.

Primele cinci poziţii din La Liga:

1. Atletico 77 puncte

2. Real. 75 puncte

3. Barcelona 75 puncte

4. Sevilla 71 puncte

5. Sociedad 56 puncte

Cu cine mai are de jucat Atletico Madrid: Et. 36 Real Sociedad (acasă), Et.37 Osasuna (acasă), Et. 38 Real Valladolid (deplasare)

Cu cine mai are de jucat Real Madrid: Granada (deplasare), Athletic Bilbao (deplasare), Villarreal (acasă)

Cu cine mai are de jucat Barcelona: Levante (deplasare), Celta Vigo (acasă), Eibar (deplasare)