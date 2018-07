Duelul oraşelor în baschetul 3x3 continuă în week-end: Rm. Vâlcea vs. Piatra Neamţ

Peste 400 de jucători vor juca baschet 3x3, noua disciplină olimpică, în acelaşi timp la Superbet Râmnicu Vâlcea Streetball, turneu ce se va va disputa la Shopping City Râmnicu Vâlcea, respectiv la Superbet Piatra Neamţ Streetball, care se va organiza la Shopping City Piatra Neamţ.

Pe lângă competiţiile de baschet 3x3, vor fi nouă probe la care cele două oraşe vor concura de la distanţă în 3x3 City Challenge, care cuprind atât perioada de înscrieri (număr de echipe şi jucători înscrişi) cât şi probe care se vor derula pe parcursul celor două zile de competiţie.

Astfel, după perioada de înscrieri Râmnicu Vâlcea acumulat două puncte – mai multe echipe înscrise şi mai mulţi jucători la categoriile peste 18 ani, în timp ce Piatra Neamţ a acumulat 1 punct, având mai mulţi jucători sub 18 ani înscrişi.

Alte trei probe vor consta în activitatea fanilor pe social media în cele două oraşe, aceştia urmând să voteze două imagini şi un video, care vor fi postate pe pagina oficială Sport Arena Streetball de-a lungul week-end-ului, cu menţiunea că fac parte din concursul 3x3 City Challenge.

Celelalte trei probe se vor desfăşura pe teren, simultan în cele două oraşe şi vor consta în două concursuri de aruncări şi un concurs de cultură generală, cu întrebări din istoria oraşului respectiv.

Nu doar jucătorii, dar şi spectatorii îşi vor susţine oraşul prin prezenţa activă la acest eveniment care promovează un stil de viaţă sănătos prin practicarea sportului în aer liber.

Vor fi concursuri cu premii, muzică non-stop, activităţi pentru toată familia şi peste 200 de meciuri de baschet în ambele oraşe, cu echipe la toate categoriile de vârstă, de la Baby (sub 10 ani) până la Veterani (peste 35 de ani).

Superbet Râmnicu Vâlcea Streetball este organizat de Shopping City Râmnicu Vâlcea în parteneriat cu Sport Arena Streetball şi este susţinut de Superbet, Nike, sport-loft.com, Kiss FM, Horizon, Serioux, Ideal Board Games şi Pegas. Partenerii locali ai evenimentului sunt Douglas şi Direcţia de Sport şi Tineret Vâlcea.

Superbet Piatra Neamţ Streetball este organizat de Shopping City Piatra Neamţ în parteneriat cu Sport Arena Streetball şi este susţinut de Superbet, Nike, sport-loft.com, Kiss FM, Horizon, Ideal Board Games, Pegas. Partenerii locali ai evenimentului sunt: Carrefour, Spartan, Pizza Romana, Shanhay Bar şi Beauty Mania.

Bachetul trei la trei a fost inclus în anul 2017 pe lista disciplinelor olimpice şi se va juca în premieră la ediţia Tokyo 2020 a Jocurilor Olimpice. România are în palmares un titlu european la masculin, cucerit în anul 2014 şi medalii de argint la feminin, performanţă obţinută în 2016. România se află în Top 10 mondial în clasamentul pe naţiuni FIBA 3x3.

