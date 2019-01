Duel pentru istorie pe tabloul masculin la Australian Open. Ce îşi dispută favoriţii Roger Federer şi Novak Djokovici

Va fi un duel pentru istorie, deoarece atât Novak Djokovici, cât şi Roger Federer au câte şase titluri câştigate la Melbourne, la fel ca legendarul Roy Emerson. Diferenţa este că Nole şi Roger au câştigat în era modernă a tenisului, pe când Emerson, care este chiar australian, a câştigat toate titlurile înainte de 1970

. Federer poate să mai bată un record, pentru că dacă învinge va deveni cel mai bătrân campion din istoria competiţiei. În ziua finalei de la AO 2019, el ar avea 37 de ani şi aproape şase luni şi l-ar putea depăşi pe Ken Rosewall, care, în 1972, a cucerit trofeul la 37 de ani şi două luni. Roger îl poate egala pe Djokovici şi la continuitate, sârbul având trei trofee consecutive (2011, 2012, 2013), în vreme ce elveţianul e campionul ultimelor două ediţii (2017 şi 2018).

Duelul lor are implicaţii şi în lupta pentru locul 1 ATP, acolo unde Djokovici este lider suprem, cu peste 2500 de puncte avans faţă de Federer, care ocupă locul 3 în ierarhie, după Nadal. Problema e că Federer va pierde 2000 de puncte la începutul turneului, în vreme ce Djokovici numai 180 de puncte, iar un eventual eşec al elveţianului, în tururile inferioare îl poate arunca chiar pe poziţia 4 ATP, după Alexander Zverev. Djokovici poate fi întrecut de Rafael Nadal, însă numai dacă el este eliminat rapid, iar spaniolul câştigă competiţia. Cum însă Rafa are mari probleme în continuare, el amânându-şi revenirea deşi era înscris la turneul de la Brisbane, pare destul de puţin probabil ca spaniolul să zburde la Melbourne. Plus că, Grand Slamul australian nu e nicidecum specialitatea lui, câştigându-l o singură dată, acum zece ani. E practic, turneul cu cele mai slabe rezultate pentru Rafael, care s-a impus măcar de două ori la celelalte Grand Slamuri.