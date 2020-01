Drama lui Taylor Townsend: „La doi ani, au spus că sunt grasă, de neantrenat. Am devenit profesionistă şi mama mă fura“

Taylor înTownsend a făcut mărturisiri şocante în episodul cu numărul 100 al blogului "Behind the Raquet"

În vârstă de 23 de ani, Taylor Townsend este mai cunoscută de-a lungul şi de-a latul manapomondului pentru gabaritul său, decât pentru rezultatele de pe teren, chiar dacă în prezent ocupă locul 77 în clasamentul mondial şi a depăşit două milioane de dolari câştigaţi din premii. Încă de pe vremea când era cea mai bună junioară a lumii, Taylor Townsend a fost suspendată de USTA - forul tenisului american, fiind somată să se încadreze în parametrii fizici indicaţi ca standard. Sportivei i-a fost retrasă finanţarea, ea devenind o paria pe motiv că este prea grasă.

Taylor Townsend a refuzat să slăbească şi şi-a croit drum spre tenisul profesionist, avansând însă mult mai lent decât anticipaseră specialiştii că ar fi trebuit să o facă. Americanca dezvăluie acum că încă de la vârsta de doi ani a fost etichetată ca fiind "prea grasă pentru tenis", că a avut de învins depresia, dar şi că viaţa i s-a schimbat în momentul în care a realizat că mama ei îi fura banii câştigaţi în turnee.

Ce a dezvăluit Taylor Townsend în articolul-confesiune:

* De când mă ştiu nu mi s-a dat nicio şansă. Când aveam doi ani, am fost exclusă dintr-un program de tenis, iar directorii le-au spus părinţilor mei că sunt grasă, leneşă şi de neantrenat. Cum pot oamenii să determine asta la un copil n-am nicio idee.

* Încă de la început, oamenii s-au uitat la fizicul meu şi, automat, mi-au judecat abilităţle înainte să intru pe teren şi să încep să joc. Terenul de tenis era cel care îmi aducea fericire, unde mă simţeam liberă şi simţeam că alte păreri nu contează.

* Am devenit profesionistă la 15 ani şi, la scurt timp, m-am lovit de nişte probleme pe care nici nu mi le puteam imagina. Am aflat că mama mea fura bani de la mine şi folosea premiile câştigate şi sponsorizările pentru beneficiul personal. Asta mi-a zguduit lumea, deoarece m-am simţit trădată şi pierdută, dar m-a şi învăţat multe lecţii!



* M-am înconjurat apoi de oameni în care aveam încredere. A fost un drum greu, dar în cele din urmă n-aş schimba asta pentru nimic în lume. Faptul că mi s-a spus nu, că nu aveam imaginea unei tenismene, că am fost făcută de râs la nivel internaţional, că m-am confruntat cu o depresie, cu probleme de încredere, toate mi-au dat puterea să ma ridic în picioare şi să îmi gestionez viaţa. Asta sunt, acceptaţi-mă aşa! Sunt mândră de persoana care am devenit!