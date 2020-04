Dramă în NHL. Canadianul Colby Cave a murit în spital, la 25 de ani, din cauza unei hemoragii craniene

Colby Cave fusese plasat în comă indusă la spitalul Sunnybrook din Toronto, din cauza unei hemoragii cerebrale.

„Cu mare tristeţe că anunţăm că al nostru Colby Cave a trecut în nefiinţă în această dimineaţă. Eu şi ambele noastre familii suntem în stare de şoc. Colby a fost iubit mult de noi, familia sa, şi de prietenii săi, de comunitatea hocheiului şi de mulţi alţii. Le mulţumim tuturor pentru rugăciunile lor în aceste vremuri dificile“ , a transmis soţia lui Cave, Emily, într-un comunicat. Emily şi Colby erau căsătoriţi de mai puţin de un an, iar Emily a anunţat, cu durere, că nu i-a putut fi alături soţului ei în ultimele zile din cauza restricţiilor impuse din pricina COVID-19.

Colby Cave a evoluat în 11 meciuri în NFL în acest sezon. Era considerat unul dintre cei mai promiţători tineri jucători ai momentului în Canada, ţară cu trei medalii de aur câştigate în ultimele cinci ediţii ale Jocurilor Olimpice de iarnă în concursul de hochei pe gheaţă.

Statement from NHL Commissioner Gary Bettman on the passing of Colby Cave. https://t.co/Uk56BzS7qk pic.twitter.com/06V3AFQPra