Drama italianului care l-a şocat pe Djokovici: Ce a păţit puştiul Lorenzo Musetti, la Paris

Cine s-a uitat la duelul Lorenzo Musetti (76 ATP) - Novak Djokovici (1 ATP) a fost uimit de desfăşurarea primelor două seturi.

Pentru că puştiul italian de doar 19 ani a ţinut pasul cu legendarul sârb şi a dus fiecare set în tiebreak. Şi nu doar atât! De fiecare dată, Musetti s-a şi impus la tiebreak: 9-7 în primul set, 7-2 în cel de-al doilea! După două ore şi 20 de minute de joc, Musetti avea 2-0 pe tabelă şi mai avea nevoie de încă un set luat pentru a obţine victoria carierei!

Doar că, din păcate pentru tânărul italian, el s-a accidentat în setul trei. Ceea ce a fost început sfârşitului pentru el. După 7-6, 7-6 în primele două seturi, Musetti a mai luat un singur game până când s-a hotărât să iasă de pe teren. În momentul în care partida s-a oprit, tabela arăta 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 pentru Djokovici.

La final, Musetti a explicat pentru Eurosport , postul care transmite French Open, ce a păţit. Şi a fost lăudat pentru jocul său curajos de liderul mondial.

Ce a spus Lorenzo Musetti?

*A fost o experienţă fantastică, am jucat cel mai bun tenis al meu vreodată, timp de peste două ore. N-am jucat niciodată ca azi.

*Am avut o problemă fizică, am suferit de la cele cinci seturi pe care le-am jucat împotriva lui Cecchinato (n.r. - în turul III, când a stat peste trei ore pe teren), am avut nişte crampe, apoi spatele meu m-a durut şi n-am mai putut juca. Durerile au început uşor, în setul al treilea, apoi au fost din ce în ce mai mari, în al patrulea şi în al cincilea au apărut şi crampele. Nu mai puteam sta în schimburi. E un nivel la care trebuie să joci la 100% fiecare punct. N-am jucat niciodată la acest nivel de peste două ore şi pentru mine a fost foarte surprinzător.

*Plec fericit, am un pic de regret din cauza problemelor fizice. A fost al patrulea meci, jucasem cinci seturi cu Cecchinato. Am jucat şi deasupra nivelului meu din punct de vedere fizic şi, până la urmă, am plătit preţul. Dar nu pot fi nemulţumit de această săptămână şi de aceste rezultate. Dacă mi-ar fi spus cineva că voi câştiga două seturi împotriva lui Nole pe central, n-aş fi crezut. Voi încerca să mă maturizez şi mă gândesc la viitor, concentrându-mă pe Wimbledon.

Ce a spus Novak Djokovici?

*Musetti a avut ghinion, a condus ostilităţile pentru două seturi. Am spus că îmi place să joc cu băieţii tineri. Simt că sunt în formă din punct de vedere fizic şi că le pot face faţă. Din nefericire pentru el, a fost evident că suferea.

*La începutul carierei mele, mă luptam cu accidentări, a trebuit să mă retrag de câteva ori de la Grand Slam-uri. Nu e distractiv. Dar uite, Musetti a câştigat în cinci seturi împotriva lui Cecchinato. Azi, au fost o mulţime de emoţii implicate pentru el, presiunea terenului central, de exemplu. Musetti are toate calităţile pentru a fi cel mai bun jucător. Atât pe zgură, dar şi pe alte suprafeţe.