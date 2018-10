Dorinel Munteanu: Am câştigat un punct cu foarte multă şansă. În repriza a doua nu am jucat nimic

“Din punctul meu de vedere nu prea am ce comenta, pentru că a fost un meci slab. E adevărat, am câştigat un punct, dar nu îmi place cum a fost jocul. În repriza a doua nu am jucat nimic. Nu ştiu dacă vom reuşi să ne calificăm la Euro, probabil că ne vom califica. Am câştigat un punct cu foarte multă şansă astăzi. Dar putem să spunem că e un punct bun ţinând cont de faptul că am jucat o repriză întreagă fără un om”, a spus Munteanu.

Reprezentativa României a remizat, duminică, pe Arena Naţională, scor 0-0, cu selecţionata Serbiei, într-un meci din grupa 4 a seriei C a Ligii Naţiunilor, în care a jucat o repriză în inferioritate numerică şi oaspeţii au ratat un penalti.

În minutul 44, Gabriel Tamaş a fost eliminat pentru o intrare periculoasă, cu piciorul ridicat, la Gacinovici. Arbitrul a dictat eliminare pentru Tamaş şi penalti pentru Serbia. Lovitura de la 11 metri a fost ratată de Tadici, în minutul 45+1.

În aceeaşi grupă, de la ora 21.45 se va disputa meciul Lituania – Muntenegru.

Înaintea acestei confruntări, clasamentul grupei este următorul: 1. Serbia – 8 puncte; 2. România – 6 puncte, 3. Muntenegru – 4 puncte, 4. Lituania – niciun punct.