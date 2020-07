Doliu în fotbalul românesc: A murit Dan Petrescu! „Era într-o stare neoperabilă!“

Dan Petrescu, poreclit „Fibră“, a fost un nume important din arbitrajul românesc. Federaţia Română de Fotbal (FRF) a confirmat, în această dimineaţă, vestea decesului său.

Potrivit site-ului FRF, în cariera lui, Dan Petrescu a bifat 12 sezoane ca arbitru pe prima scenă a fotbalului românesc, adunând aproape 180 de partide în Divizia A, dar şi peste 40 de meciuri internaţionale. După terminarea carierei de arbitru, Dan Petrescu a ocupat, timp de şapte ani (1994-2001), funcţia de preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), de vicepreşedinte FRF, fiind pentru doi ani şi membru în Comisia UEFA de Arbitri.

Cauza decesului a fost o tumoare cerebrală, după cum a povestit pentru gsp.ro, Florin Chivulete. naşul de cununie al băiatului lui Dan Petrescu.

„Acum două săptămâni, a venit la mine acasă la un grătar. Am băut şi un pahar de vin, iar seară, când a plecat, m-a întrebat: «Dar pe mine cine m-a adus aici?». Prima oară am crezut că e vreo glumă, dar am decis să-l ducem să facă un RMN. Şi când au venit rezultatele... Tumoare cerebrală! Din păcate, era într-o stare neoperabilă. A fost internat la Bucureşti, începuse şi un tratament, dar, din păcate, nu se putea opera absolut deloc. Apoi, am decis să-l ducem la un spital de neurologie, de la Măgurele. Era internat acolo. În această dimineaţă, ne-au sunat doamnele de acolo şi ne-au anunţat că a decedat. Dumnezeu să-l ierte! A fost un arbitru internaţional şi un conducător foarte bun“, a spus Florin Chivulete pentru gsp.ro.