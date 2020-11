Doi români, cel mai tânăr echipaj la Europeanul de Raliuri. „A fost o experienţă incredibilă pentru noi!“

Deşi n-au fost ocoliţi de ghinion, cei doi au făcut o impresie excelentă la debutul lor în competiţia continentală.





La prima lor participare cu un Peugeot 208 Rally4, cei doi au avut un start excelent şi după primele trei probe speciale erau pe locul secund la ERC3, însă o planetară ruptă i-a scos din joc sâmbătă. Duminică, fraţii Maior au venit în super rally şi au avut o prestaţie excelentă, cu 4 podiumuri din 7 probe speciale.





Deşi nu au ajuns pe podium, aşa cum sperau la început, sportivii de la Napoca Rally Academy (NRA) au bifat 7 podiumuri în cele 11 probe speciale în care au luat startul la etapa din Ungaria. „Având în vedere că miercuri a fost prima lor zi cu o maşină configuraţie Rally4, suntem mulţumiţi de evoluţia tinerilor noştri. Doar acea planetară a stat în calea podiumului, însă cu siguranţă va veni în următoarea perioadă“, a spus Marco Tempestini, managerul NRA.





„Prima noastră cursă la Europene a fost incredibilă. Am avut ceva probleme tehnice şi am ratat obiectivul, acela de a fi pe podium la final, dar vreau să le mulţumesc tuturor celor care au pus umărul la această participare şi la faptul că am beneficiat de o maşină de top. A fost o experienţă incredibilă pentru noi, abia aştept să revenim“, a spus Norbert Maior la final.





Fraţii Maior au devenit campioni naţionali de juniori la raliuri în 2019, iar anul acesta au reuşit să termine pe locul 3 la general în Campionatul Naţional de Raliuri, deşi au concurat cu o maşină ne inferioară principalilor favoriţi din competiţia internă. De asemenea, şi-au asigurat titlul la categoria 2 Roţi Motrice.





Performanţele i-au adus în atenţia Federaţiei Române de Automobilism Sportiv care i-a inclus în lotul naţional deplasat în Ungaria, unde au reprezentat România alături de echipajele Raul Badiu/Gabriel Lazăr şi Mihnea Mureşan/Alina Bianca Pop. Raul Badiu a terminat pe 3 la ERC3 la ediţia din acest an, în timp ce Mihnea Mureşan a fost nevoit să abandoneze pe PS6 după un accident, moment în care conducea la Cupa Abarth.