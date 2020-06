„Djokovicii“, într-un război etern cu Roger Federer. Tatăl lui „Nole“ l-a atact dur pe elveţian: „Pleacă, omule!“

Srdjan Djokovici arată, din ce în ce mai mult, ca un om care îşi doreşte cu orice preţ să ajungă în lumina reflectoarelor. Iar metoda preferată este să lanseze atacuri spre cei doi mari rivali ai fiului său. În ultimele zile, presa din întreaga lume a preluat declaraţiile tatălui lui Novak Djokovici, care a sugerat că Roger Federer, care va împlini 39 de ani pe 8 august, ar fi prea bătrân pentru a mai juca tenis, deşi elveţianul stă confortabil pe locul patru în clasamentul ATP.

„De ce crezi că mai joacă încă tenis la 40 de ani? Poate să plece acasă şi să facă lucruri interesante la vârsta asta! Dar din moment ce atât Nadal, cât şi Novak îi suflă în ceafă (n.r. - ameninţă să-i egaleze recordurile), nu poate să accepte faptul că aceştia vor fi mai buni decât el. Pleacă, omule, creşte-ţi copiii, fă altceva, mergi la ski! Pentru fiul meu, tenisul e doar un hobby“, a declarat Srdjan Djokovici pentru presa din Serbia.

Răfuială continuă a lui Djokovici Senior cu Federer şi Nadal

Comentariile răutăcioase ale lui Srdjan Djokovici se înscriu într-o serie lungă. Potrivit propriilor declaraţii, „papa Djokovici“ nu l-a iertat niciun moment pe Federer pentru un comentariu rece şi o primire glacială făcută fiului său în 2006. „L-a atacat pe Novak la un meci de Cupa Davis, la Geneva (în 2006). Şi-a dat seama că e succesorul său şi a încercat să îl bagatelizeze în fel şi chip. Succesul lui Novak este incredibil şi Federer nu poate înţelege acest lucru“, se plângea Srdjan Djokovici.

Primul atac al lui Srdjan Djokovici a venit în 2013, fiind îndreptat împotriva lui Roger Federer, dar şi către Nadal: „Federer este, probabil, în continuare, cel mai mare jucător de tenis din istorie, dar ca om este la polul opus. Nadal era cel mai bun prieten al lui Novak cât timp câştiga el. Când lucrurile s-au schimbat, nu au mai fost prieteni. Ăsta nu e sport!“. Tatăl şi fiul nu au fost însă pe aceeaşi lungime de undă, iar Novak Djokovici a simţit imediat nevoia să îşi ceară scuze pentru atacul tatălui său şi să se distanţeze de cuvintele acestuia. „Îmi pare nespus de rău că vorbele sale primesc atâta atenţie şi că e posibil să-i fi rănit în vreun fel pe colegii mei, cu care am relaţii bune şi corecte. Dar nu pot fi eu tras la răspundere pentru cuvintele lui. Fiecare om, chiar şi tatăl meu - pe care îl iubesc enorm şi căruia îi datorez totul, are dreptul la opinie“, declara Novak Djokovici, în acelaşi an 2013.

Srdjan a mai declarat, şi la începutul acestui an, că Roger Federer „este gelos pe succesul lui Novak de când acesta a avut primul său sezon mai bun“, reiterându-şi opinia legată de caracterul elveţianului. Şi mama liderului mondial a avut comentarii similare în primele luni ale anului, numindu-l pe Federer „arogant“.

Părinţii lui Novak Djokovici s-au plâns în mai multe rânduri din cauza faptului că fanii nu îi arată acelaşi tip de afecţiune necondiţionată fiului lor precum o fac cu Federer sau Nadal. Ei au mai spus şi că Novak este serios afectat şi rănit din acest motiv. Însă atât fanii, cât şi destui jurnalişti, au sancţionat luările de poziţii agresive ale celor doi părinţi ai lui Nole la adresa principalilor rivali, considerându-le costisitoare chiar pentru fiul lor. Şi asta mai ales în condiţiile în care atât părinţii lui Federer, cât şi cei ai lui Nadal, au un discurs total diferit la adresa rivalilor fiilor lor.

Djokovici i-a depăşit pe Nadal şi Federer în meciurile directe

Dacă la început, în tenis s-a vorbit despre dominaţia fără precedent a cuplului Federer - Nadal, în 2011, după un sezon în care Djokovici şi-a adjudecat trei titluri de Mare Şlem, a devenit tot mai clar faptul că tenisul este în era „Big 3“.

Iar în 2016, Djokovici nu numai că îi prinsese din urmă pe Nadal şi Federer în ceea ce priveşte palmaresul direct, dar după victoria din semifinalele Australian Open în faţa elveţianului, sârbul prelua conducerea la meciuri directe cu ambii săi mari rivali. În prezent, Novak Djokovici are avantaj la „directe“ şi cu Nadal (29-26), şi cu Federer (27-23). Sârbul a fost ultimul dintre cei trei care şi-a completat setul de trofee în turneele de Mare Şlem, însă este singurul care are trofee câştigate în toate cele nouă turnee din Seria Masters 1000.

Federer şi Nadal încă au supremaţia în faţa lui Djokovici la titluri de Mare Şlem (20-19-17) sau titluri câştigate în carieră (103-85-79). Sârbul l-a depăşit însă pe Nadal la numărul de săptămâni petrecute pe primul loc ATP (282, faţă de 209) şi se apropie de Federer (310).

Novak Djokovici este neînvins în meciuri oficiale în 2020 (18 victorii, 0 înfrângeri), iar antrenorul său, Goran Ivanisevici, este convins că fără epidemia de coronavirus, sârbul ar fi reuşit Grand Slam-ul veritabil, calendaristic (să câştige toate cele patru turnee de Mare Şlem într-un sezon, lucru nemaivăzut în tenisul masculin de la Rod Laver încoace).