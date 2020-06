Djokovici a turbat din cauza regulilor pentru US Open! „E imposibil!“

Liderii la zi ai clasamentelor mondiale, Novak Djokovici şi Ashleigh Barty, s-au arătat nemulţumiţi de setul de regeli stricte pregătite de organizatorii americani, care şi-ar dori să limiteze chiar şi numărul de oameni din stafful fiecărui sportiv, poate chiar la unul - aşa cum a propus WTA.

Djokovici, în calitate şi de preşedinte al Consiliului Jucătorilor din ATP, a declarat pentru BBC: „Am vorbit la telefon cu mai mulţi lideri din tenis. Au fost discuţii despre continuarea sezonului, în mare parte despre US Open. Nu ştiu dacă se va organiza. Regulile pe care ne-au pus să le respectăm pentru a fi acolo şi pentru a juca sunt extreme! Nu vom avea acces în Manhattan şi va trebui să dormim în hotelurile de la aeroport! Vom fi testaţi de două sau trei ori pe săptămână. În plus, ar trebui să aducem doar o persoană în club, ceea ce e imposibil. Ai nevoie de antrenor, preparator fizic şi fizioterapeut”, a declarat Djokovici, de trei ori campion la New York.

Barty are şi ea rezerve, anunţând că în prezent nu ştie dacă ar face deplasarea în SUA. Nadal îşi condiţionase şi el prezenţa, în urmă cu câteva zile. „Mă bucur că vorbim din nou despre a avea turnee de tenis. Dar am nevoie să înţeleg toate informaţiile (n.r. - înainte de a decide să concurez). E nevoie de recomandări clare de la WTA şi USTA, eu şi echipa trebuie să cântărim lucrurile foarte bine. Prioritatea este să fim în siguranţă“, a declarat Barty pentru „The Sydney Morning Herald“.

În plus, atât Roger Federer, cât şi Rafael Nadal au declarat că nu agreează ideea unor turnee de Mare Şlem fără spectatori. „Nu îmi pot imagina arene goale. Sigur că putem juca şi fără spectatori, dar sper că totuşi circuitul se va relua aşa cum a fost, chiar dacă trebuie să mai aşteptăm puţin. Sau pe terenuri mai mari umplute doar pe jumătate“, declara elveţianul la finalul lunii mai. „Înţeleg că se pune problema să jucăm fără fani în arene la revenire, ceea ce va fi greu şi ciudat. Eu sper să nu se întâmple aşa, dar cel mai probabil e nevoie de astfel de măsuri de siguranţă“, a spus şi Nadal.