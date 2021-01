Djokovici, scârbit: Postare dură pe Twitter după ce a fost acuzat că vrea să-şi facă imagine

Într-o scrisoare deschisă, liderul mondial a cerut, printre altele, aparate de fitness puse în camerele celor care nu vor avea posibilitatea de a ieşi, timp de 14 zile.

În mod bizar, imediat, sârbul a devenit ţinta unor atacuri , cel mai vehement fiind Sam Groth (33 de ani), fost jucător în echipa de Cupa Davis a Australiei. „Cred că cererile formulate de el (n.r. - Djokovici) au fost doar o mişcare politică egoistă pentru a câştiga popularitate“, a spus Groth.

Scârbit de această remarcă, Nole a reacţionat printr-o postare pe Twitter. „Uneori, când văd urmările acţiunilor mele, mă întreb dacă nu e mai bine să stau deoparte şi să mă bucur de ce am eu, în loc să fiu preocupat de suferinţa altora. Dar, în mod sincer, îmi pasă de colegii mei. Ideile pe care le-am formulat au fost adunate după discuţiile pe care le-am avut cu ei. Şi n-am intenţionat să fac rău nimănui prin acea scrisoare. Mai ales că am o relaţie foarte bună cu directorul turneului, Craig Tiley. Apreciez mult eforturile lui. De aceea, în fiecare an, abia aştept să revin la Australian Open. În mailul pe care i l-am dat lui Craig, am încercat doar să îmbunătăţesc condiţiile pentru cei aflaţi în carantină, ştiind, totuşi, că sunt şanse mici ca cererile mele să fie acceptate. Aşa cum mi-a fost respinsă cererea de a fi cazat la Melbourne, alături de echipa mea, cu restul jucătorilor. Având în vedere că n-am putut să fiu alături de colegii mei acolo, am decis să vin în ajutorul lor, când au avut nevoie“, a scris Djokovici, cu referire la scrisoarea sa deschisă.