Djokovici, un iresponsabil: Ce a făcut înainte de a fi depistat cu COVID-19

Novak Djokovici e, în aceste zile, „oaia neagră“ a tenisului, după ce un eveniment pe care l-a gândit, având intenţii bune, s-a transformat într-o „bombă“ de COVID-19.

Având în vedere că reluarea circuitului ATP e programată pentru 14 august, Djokovici, care îndeplineşte şi rolul de preşedinte al Consiliului Jucătorilor, a pus la cale un proiect, numit „Adria Tour“, cu două obiective clare:

*Strângere de fonduri pentru proiecte caritabile

*Revenirea jucătorilor pe teren şi pregătirea lor, în cadrul unor meciuri demonstrative, înaintea reluării sezonului

„Adria Tour“ ar fi trebuit să aibă patru etape, toate găzduite în ţări din Balcani, însă, din păcate, deja s-a transformat într-un fiasco!

Au căutat dezastrul cu lumânarea!

„Adria Tour“ a debutat chiar în Serbia, acasă la Djokovici, în weekend-ul de 12-14 iunie. Cu tribune arhipline, în care s-au aflat şi 2.000 de oameni, cei mai mulţi fără mască, şi cu jucătorii făcând poze de grup, îmbrăţişându-se, mergând la petreceri, totul de parcă au vrut chiar să încalce, cât mai vizibil, normele distanţării fizice.

Dacă etapa din Serbia, şi în ciuda acestor gesturi sfidătoare, s-a încheiat cu bine, cu victoria lui Dominic Thiem (3 ATP), din păcate, etapa din Zadar (Croaţia), care a avut loc în weekend-ul trecut, a devenit un eveniment de împrăştiat coronavirus! Şi, din cauza acestei situaţii, finala de duminică, Djokovici - Rublev, s-a şi anulat.

Desfăşurată, din nou, cu spectatori în tribune şi cu jucătorii ignorând distanţarea fizică, etapa de la Zadar i-a îmbolnăvit, mai întâi, pe doi dintre participanţi, Grigor Dimitrov (19 ATP) şi Borna Coric (33 ATP)! De altfel, cei doi s-au şi întâlnit într-un meci direct, sâmbătă: 4-1, 4-1 Coric. După ce a fost învins de Coric, bulgarul Dimitrov s-a şi retras din turneu, spunând că nu se simte bine. S-a întors la reşedinţa sa, la Monte Carlo, unde testul efectuat pentru COVID-19 a avut un rezultat pozitiv. De altfel, într-o postare pe reţelele de socializare, Dimitrov a şi admis că s-a îmbolnăvit. Ulterior, într-o altă postare, şi Coric a confirmat că a luat noul coronavirus, fiind asimptomatic.

Iar veştile proaste nu s-au oprit aici! La scurt timp după cazurile Dimitrov şi Coric, s-a aflat că şi preparatorul fizic al lui Djokovici, Marco Panichi, dar şi antrenorul lui Dimitrov, Kristijan Groh, sunt şi ei bolnavi asimptomatici. Iar ca dezastrul să fie complet, sârbul Viktor Troicki (183 ATP), care a participat la „Adria Tour“, însă doar în prima etapă, la Belgrad, a confirmat şi el că are COVID-19, la fel ca şi soţia sa, care e însărcinată, urmând să nască în iulie.

„E adevărat că eu şi soţia mea avem COVID-19. Ea a fost testată, vineri, şi după ce am aflat de rezultatul ei, duminică, am fost testaţi şi eu şi fiica mea. Fiica mea (n.r. Irina, 3 ani) n-are nimic“, a explicat Troicki.

O imagine cu acţiunile care s-au desfăşurat, în paralel, cu Adria Tour şi la care a participat şi Djokovici

Djokovici a plecat, fără să facă testul!

Deşi cazurile s-au înmulţit după etapa de la Zadar, ducând nu doar la anularea finalei, ci şi la scoaterea din calendar a etapei de la Muntenegru (27-28 iunie), din păcate, tocmai Novak Djokovici a avut un comportament incorect. Liderul ATP a refuzat să facă testul pentru coronavirus în Croaţia, cum au făcut alţi jucători, precum Alexander Zverev (7 ATP) şi Marin Cilic (37 ATP). Djokovici a plecat acasă, spunând că se va testa în Serbia! Potrivit presei locale, „Djoko“ a făcut acest lucru, între timp, iar rezultatul a dovedit că şi el are COVID-19!

Ieri, după ce a aflat că fratele său are COVID-19, Djordje Djokovici a căutat să găsească explicaţii pentru comportamentul iresponsabil de care a dat dovadă Novak în Zadar, unde n-a făcut testul, la fel ca alţi jucători.

„Acesta a fost cel mai rău scenariu posibil. Novak n-a fost obligat să facă testul în Croaţia, atât timp cât n-avea simptome. A făcut testul imediat după ce zborul lui a ajuns la Belgrad. Au fost testate circa 100 de persoane şi a fost un şoc când unele au ieşit pozitive, în special al prietenului meu din copilărie, Borna Coric. Le urăm tuturor o recuperare rapidă şi fără dureri“, a afirmat fratele liderului mondial.



Kyrgios, declaraţii acide

Revenind la Djokovici, acesta a devenit „sacul de box“ al lumii tenisului, începând de duminică. „A fost o decizie cretină că s-a desfăşurat un astfel de demonstrativ. Să vă recuperaţi repede, băieţi, dar asta se întâmplă, când ignori toate recomandările. Nu e de glumit cu aşa ceva“, a spus Nick Kyrgios (40 ATP), potrivit BBC.

Iar atacurile la adresa lui Djokovici au curs. „Nu cred că e indicat să organizezi petreceri pentru jucători, în care aceştia să danseze unul lângă altul. Şi apoi, doi dintre ei se îmbolnăvesc. El (n.r. - Djokovici) trebuie să se simtă puţin responsabil acum pentru modul în care s-a derulat acest eveniment şi ce a ieşit din el. A dat un exemplu negativ. Situaţia asta nu e o glumă, nu?“, a spus jucătorul numărul 1 din Marea Britanie, Daniel Evans (28 ATP). Un discurs similar l-a avut şi fostul lider mondial, Andy Murray, ajuns acum pe locul 129 în lume, după problemele medicale pe care le-a avut.

„Mereu am avut o relaţie bună cu Novak (n.r. - Djokovici). Dar ce s-a întâmplat după acest turneu nu dă bine. Când trecem printr-o situaţie serioasă, ca cea de acum, atleţii de top din lume trebuie să arate că luăm problema în serios şi că respectăm măsurile de distanţare fizică. Sper să învăţăm ceva din acest episod, mai ales că circuitul ATP nu se va relua, dacă vom avea probleme săptămânal şi jucătorii vor face ce vor. Trebuie să ne asigurăm că facem ce trebuie“, a afirmat Murray.

Directorul ATP, Andrea Gaudenzi, a încercat, în schimb, să-l menajeze pe Djokovici, punând accentul pe ceea ce ar fi de învăţat, după „Adria Tour“. „Evident că ne pare rău pentru jucători. Ne dorim să-şi revină cât mai repede. Ştiu că au fost multe critici, dar trebuie să fim foarte atenţi, deoarece şi cu măsuri extreme putem ajunge să avem teste cu rezultate pozitive. Nu e nevoie ca jucătorii să se îmbrăţişeze ca să contracteze virusul, deci cu toţii suntem expuşi riscului. Acum ştim că virusul se poate transmite foarte rapid, aşa că vom fi şi mai atenţi“, a afirmat Gaudenzi.

Şi-a îmbolnăvit şi soţia!

După testul efectuat în Serbia, Djokovici a aflat că are COVID-19, la fel ca şi soţia sa! „Imediat după ce am ajuns la Belgrad, ne-am dus să fim testaţi. Rezultatul meu a fost pozitiv, precum şi cel al soţiei mele, Jelena. Cei patru copii n-au nimic. Tot ce am făcut noi în ultima lună (n.r. - organizarea Adria Tour), am făcut-o având cele mai sincere şi cele mai bune intenţii. Din păcate, virusul e încă prezent şi e vorba de o nouă realitate, despre care învăţăm în continuare şi cu care trebuie să convieţuim. Voi rămâne în autoizolare timp de 14 zile şi voi repeta testul peste cinci zile“, a spus Djokovici printr-un comunicat de presă.