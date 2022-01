Djokovici, prima imagine din libertate: Mesajul campionului sârb s-a viralizat FOTO

Până să vadă dacă a scăpat definitiv de un scandal uriaş, Nole a efectuat o şedinţă de antrenament pe arena „Rod Laver“ din complexul „Melbourne Park“. Şi a postat o fotografie, care a fost însoţită de un mesaj.

„Sunt mulţumit şi recunoscuător că judecătorul n-a validat decizia prin care mi-a fost anulată viza. În ciuda celor întâmplate, aş vrea să rămân şi să joc la Australian Open. Mă concentrez asupra acestui obiectiv. Am zburat aici pentru a evolua într-un eveniment major, în faţa unor suporteri uimitori. Pentru moment, nu pot decât să vă mulţumesc pentru că aţi fost alături de mine şi m-aţi îndemnat să rămân puternic“, a scris Djokovici pe Twitter.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037