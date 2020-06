Djokovici, desfiinţat după ce a organizat o „bombă“ cu COVID: „O decizie cretină!“

Novak Djokovici îşi dă nişte autogoluri urâte, de la începutul pandemiei! Mai întâi, discursul său împotriva vaccinării i-a atras critici dure. Iar acum, proiectul său numit „Adria Tour“ s-a transformat într-un fiasco total!

Concret, această competiţie demonstrativă a fost gândită de sârbul de 33 de ani cu două obiective clare:

*Strângere de fonduri pentru proiecte caritabile

*Revenirea jucătorilor pe teren şi pregătirea lor, înaintea reluării sezonului, în luna august

„Adria Tour“ a debutat cu o etapă acasă la Djokovici, în Serbia. Având în vedere că în această ţară respectarea distanţării fizice nu mai e obligatorie, pandemia fiind ţinută sub control, în tribune s-au aflat 2.000 de oameni! Iar jucătorii angrenaţi în competiţie au făcut ce au vrut: s-au pozat împreună, s-au îmbrăţişat la fileu şi au mers la petreceri. Această primă etapă a fost câştigată de Dominic Thiem (3 ATP).

„Adria Tour“ a continuat, în weekend, pe acelaşi sistem, fără distanţare fizică, în Croaţia, de această dată, pe zgura de la Zadar. Doar că aici, turneul s-a transformat într-o bombă cu COVID-19!

Deja, doi dintre participanţi, Grigor Dimitrov (19 ATP) şi Borna Coric (33 ATP), au fost depistaţi cu noul coronavirus! De altfel, cei doi s-au şi întâlnit într-un meci direct, sâmbătă: 4-1, 4-1 Coric.

Jucătorii s-au îmbrăţişat, de-a lungul turneului, igonrând distanţarea fizică

Dimitrov a aflat că e bolnav la Monte Carlo

După ce a fost învins de Coric, bulgarul Dimitrov s-a şi retras din turneu, spunând că nu se simte bine. S-a întors la reşedinţa sa, la Monte Carlo, unde testul efectuat pentru COVID-19 a avut un rezultat pozitiv. De altfel, într-o postare pe reţelele de socializare, Dimitrov a şi admis că s-a îmbolnăvit.

„Salutare, tuturor! Vreau să-mi informez fanii şi prietenii că am fost testat pozitiv cu COVID-19 la întoarcerea la Monaco. Vreau să mă asigur că toţi cei cu care am intrat în contact în ultimele zile sunt testaţi şi iau toate măsurile de precauţie. Îmi pare foarte rău dacă am cauzat vreo problemă. Sunt înapoi acasă, unde mă recuperez. Vă mulţumesc pentru susţinere şi vă rog să rămâneţi în siguranţă“, a scris Dimitrov pe Instagram.

Coric: „Mă simt bine“

Şi croatul Borna Coric a anunţat că are COVID-19, după „Adria Tour“. „Salut pe toată lumea şi vreau să vă informez că am COVID-19. Mă simt bine şi n-am niciun fel de simptom“, a explicat ocupantul locului 33 în lume.

Finala s-a anulat, Djokovici a plecat, fără să fie testat!

După aceste cazuri apărute în timpul turneului de la Zadar, aşa cum era de aşteptat, finala de duminică, Djkovici - Rublev, n-a mai avut loc.

Doar că, spre mirarea tuturor, deşi a intrat în contact cu doi bolnavi, Dimitrov şi Coric, Djokovici a refuzat să facă testul pentru coronavirus şi a plecat acasă, în Serbia! Prin comparaţie, alţi doi jucători implicaţi în „Adria Tour“, Alexander Zverev (7 ATP) şi Marin Cilic (37 ATP) au făcut testul pentru coronavirus chiar în Croaţia, însă, din fericire, au aflat că nu sunt bolnavi.

Probabil, pentru a mai scăpa de critici, Djokovici a anunţat că va efectua testul, acasă, în Serbia. Deja însă se vehiculează că numărul celor infectaţi cu coronavirus după „Adria Tour“ poate fi mult mai mare! Potrviti SportKlub, citat de Digi Sport, sunt suspecţi de COVID-19, atât preparatorul fizic al lui Djokovici, Marko Paniki, cât şi antrenorul lui Dimitrov, Kristijan Groh.

Oricum, pentru a nu pune în pericol sănătatea celor din jur, Cilic a anunţat că se va autoizola, chiar dacă rezultatul testului efectuat a fost negativ. „Voi intra 14 zile în carantină, în ciuda faptului că am fost testat negativ. E important ca noi toţi să ajutăm la reducerea posibilităţii răspândirii virusului. Dacă intervin schimbări, vă voi anunţa“, a afirmat Cilic.

Kyrgios, declaraţii acide

Adria Tour ar fi trebuit să aibă o nouă etapă, la 27/28 iunie, în Muntenegru, însă ea a fost anulată. Rămâne de văzut dacă se va desfăşura etapa din Bosnia, programată pentru 3/4 iulie, la Banja Luka.

Cert e că acum, această competiţie l-a şocat pe australianul Nick Kyrgios din cauza modului în care s-a organizat. „A fost o decizie cretină că s-a desfăşurat un astfel de demonstrativ. Să vă recuperaţi repede, băieţi, dar asta se întâmplă, când ignori toate recomandările. Nu e de glumit cu aşa ceva“, a spus Kyrgios, potrivit BBC.

