Djokovic dă de pământ cu cei care l-au criticat pentru organizarea Adria Tour „Nu regret nimic! Aş face-o din nou!“

“Nu cred că am făcut ceva rău. Îmi pare rău pentru cei care s-au infectat. Dacă mă simt vinovat pentru toţi cei infectaţi după aceea în Serbia, Croaţia şi în regiune? Evident că nu. Cum poţi să învinovăţeşti o persoană pentru tot? Am încercat să facem ceva cu cele mai intenţii bune. Da, am fi putut face unele lucruri altfel, dar voi fi învinovăţit veşnic pentru că am făcut această greşeală? OK, dacă asta este singura variantă, o accept, pentru că nu am ce face. Dacă aş avea din nou şansa să organizez Adria Tur, aş face-o din nou. Este ca o vânătoare de vrăjitoare”, a spus Djokovici, pentru New York Times,