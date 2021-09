Djokovic, impresionat de performanţa Emmei Răducanu! Mesajul sârbului pentru jucătoarea de tenis

Emma Răducanu, jucătoarea cu tată român şi mama chinezoaică, a devenit prima sportivă din istorie care a pornit din calificările unui turneu de Grand Slam şi a reuşit să câştigat trofeul. Mai mult, în cele zece victorii obţinute la US Open, Emma nu a pierdut niciun set.

La rândul său, Novak Djokovic a pierdut în utlimul act al turneului masculin, în faţa lui Daniil Medvedev, şi a ratat şansa câştigării Marelui Şlem, dar şi obţinerea celui de al 21 titlu de Grand Slam, rezultat în urma căruia ar fi rămas singur în fruntea ierarhiei din toate timpurile, acolo unde împarte locul 1 cu Federer şi cu Nadal.

În ciuda dezamăgirii trăite după eşecul cu Medvedev, sârbul a găsit puterea să îi felicite pe cei doi campioni ai ultimului turneu major al anului. "Felicitări ambilor campioni! O poveste uimitoare pe tabloul feminin, unde două adolescente au jucat finala. Emma, eşti fantastică! Daniil, meriţi cu prisosinţă primul titlu de Grand Slam", a scris Novak Djokovic, pe Instagram.

Congratulations to both Champions. Amazing fairytale story on woman’s side with 2 teenagers competing in the finals. Emma you are fantastic 👏🙌 Daniil,you absolutely deserve your first Grand Slam title Молодец! Аплодирую 👏 #USOpen pic.twitter.com/cw0h7UXNTN