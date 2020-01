Djokovic şi Federer se pot înfrunta într-o semifinală „blockbuster“ la Australian Open. Cum arată tabloul masculin

Nouă dintre ultimele zece titluri la Australian Open au fost câştigate de Djokovic sau Federer. Chiar dacă în fruntea listei capilor de serie se află ibericul Rafael Nadal, Novak Djokovic este favoritul la Melbourne, şi prin prisma demonstraţiei de forţă de săptămâna trecută, de la ATP Cup, când „Nole“ a propulsat Serbia spre trofeu, aşa cum Nadal o făcuse pentru Spania, în noiembrie, în Cupa Davis. Sârbul a adunat deja trei victorii împotriva colegilor din Top 10 mondial în 2020, având un singur set pierdut, plus victorii la Shapovalov (15 WTA) şi un dublu finalist de Grand Slam (Kevin Anderson).

Dintre favoriţi, Djokovic are parte de cel mai complicat meci de deschidere, împotriva germanului Jan-Lennard Struff, locul 37 în clasamentul mondial în acest moment. Sârbul, aflat în căutarea unui al optulea trofeu la Openul Australian, l-a învins însă fără probleme pe Struff, în optimile Roland Garros 2019.

Roger Federer poate atinge borna de 100 de meciuri câştigate la Australian Open, aşa cum a făcut-o deja la Wimbledon, având în prezent 98 de victorii la Antipozi, potrivit statisticienilor ATP.

O absenţă de ultim moment pe tablou este Alex De Minaur. Australianul în vârstă de 20 de ani a impresionat la ATP Cup în partida directă cu Nadal, însă a fost nevoit să se retragă de la Australian Open din cauza unei accidentări abdominale. În aceste condiţii, Milos Raonic a fost propulsat pe lista capilor de serie.

Se întrevede un duel interesant în turul trei între Novak Djokovic şi britanicul cap de serie 30, Dan Evans - într-o formă impresionantă, dar şi un posibil Nadal - Kyrgios în optimi. Neînvins în cele şase meciuri disputate în 2020, Roberto Bautista Agut a ajuns pe sfertul de jos al tabloului, dominat de Djokovic, la fel ca şi eroul ediţiei de anul trecut, grecul Stefanos Tsitsipas (victorie în faţa lui Roger Federer, plus semifinală).

Cum ar putea arăta sferturile de finală, conform listei capilor de serie:

Nadal (#1) - Thiem (#5)

Medvedev (#4) - Zverev (#7)

Berrettini (#8) - Federer (#3)

Tsitsipas (#6) - Djokovic (#2)

Iată cele mai interesante dueluri din turul I de la Australian Open 2020, pe tabloul masculin:

Rafael Nadal (#1) - Hugo Dellien (72 ATP)

Roger Federer (#3) - Steve Johnson (81 ATP)

Daniil Medvedev (#4) - Frances Tiafoe (49 ATP)

Dominic Thiem (#5) - Adrian Mannarino (43 ATP)

Stefanos Tsitsipas (#6) - Salvatore Caruso (94 ATP)

Alexxander Zverev (#7) - Marco Cecchinato (76 ATP)

Roberto Bautista Agut (#9) - Feliciano Lopez (61 ATP)

David Goffin (#11) - Jeremy Chardy (56 ATP)

Fabio Fognini (#12) - Riley Opelka (38 ATP)

Stan Wawrinka (#15) - Damir Dzumhur (92 ATP)

Nick Kyrgios (#23) - Lorenzo Sonego (52 ATP)

Borna Coric (#25) - Sam Querrey (45 ATP)

Jo Wilfred Tsonga (#28) - Alexei Popyrin (95 ATP)

Milos Raonic (#32) - Radu Albot (48 ATP)

Pablo Cuevas (44 ATP) - Gilles Simon (60 WTA)

România are un singur reprezentant la simplu masculin la Australian Open 2020, dar în calificări. Marius Copil a obţinut o primă victorie, joi, 3-6, 7-6(1), 7-6(8) în faţa lui Wu Tung-Lin şi urmează să îl înfrunte mai departe pe italianul Lorenzo Musetti, deţinătorul titlului de campion al juniorilor la Melbourne. Italianul are doar 17 ani, clasându-se pe locul 361 ATP. Marius Copil mai are nevoie de două victorii pentru a se califica pe tabloul principal la Australian Open 2020.