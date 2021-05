Dinu Todoran, un antrenor-marionetă! Cine va antrena de fapt pe FCSB

Gigi Becali s-a lăudat, ori de câte ori a avut ocazia, că tehnicianul echipei sale este unul de decor şi că este obligat să pună în practică toate dorinţele sale, astfel că niciun antrenor cu pretenţii nu se mai înghesuie de ani buni să îi preia gruparea.

De altfel, portretul robot al omului de pe banca celor de la FCSB a fost creionat foarte clar de Becali, vineri seara, când a făcut anunţul numirii lui Dinu Todoran, iar acesta nu are nicio legătură cu pregătirea profesională. "Am ales un antrenor pe criteriu de cuminţenie, un om cuminte, un om bun. Când l-a sunat azi, nu i-a răspuns lui MM Stoica. I-a dat mesaj că nu poate vorbi, era la Căldăruşani, la duhovnic, e zi de sărbătoare. Atunci am zis că-l punem antrenor la prima echipă, nu la Academie. Eu merg pe valoarea umană, nu pe cea profesională şi mi-a mers bine în viaţă. Eu vreau să câştig cu un om bun, nu cu un om rău", a explicat Becali.

În aceeaşi intervenţie la TV, finanţatorul a promis că nu se va bagă peste noul antrenor, însă a numit şi fotbaliştii care nu pot lipsi din prima echipă, motivând că primul ”11” se va alege ”de la sine”, datorită valoarii jucătorilor. ”Gata, eu nu mă mai implic la echipă, echipa e făcută. Poţi să-i scoţi pe Olaru, pe Moruţan, pe Tănase, pe Coman? Pe Olaru nu poţi să-l scoţi, chiar dacă nu joacă bine, că e prea mare, e prea valoros. Moruţan, la fel”, a declarat Becali, la Digi Sport.

Pintilii va conduce echipa

Numirea lui Dinu Todoran în această funcţie este însă doar o strategie a latifundiarului din Pipera. Deşi în acte va figura drept antrenorul principal, Todoran nu va fi cel care va coordona echipa. Conform Fanatik, de acest lucru se va ocupa Mihai Pintilii, cel care a fost antrenor secund mandatul lui Anton Petrea. Retras din activitatea de fotbalist la finalul sezonului trecut, Pintilii nu deţine încă licenţă PRO, dar face în prezent cursurile pentru a primi patalamaua de antrenor.

Dinu Todoran, în vârstă de 42, era liber de contract din martie 2021, când a plecat de la CSM Slatina, care ulterior a retrogradat din B în C. Ca jucător, el a evoluat la Petrolul, Astra, Farul, Unirea Urziceni, Victoria Brăneşti, FC Botoşani şi FC Voluntari.