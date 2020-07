Dinamo, zguduită: Unul dintre jucătorii bolnavi se află într-o situaţie alarmantă

Iar dacă la primul episod a fost vorba despre un caz izolat, un asimptomatic, de această dată, clubul Dinamo s-a transformat într-un focar de infecţie. Concret, şase jucători au COVID-19:





*Valentin Lazăr (30 de ani, mijlocaş)





*Filip Mrzljak (27 de ani, mijlocaş)





*Ricardo Grigore (21 de ani, fundaş)





*Mihai Popescu (27 de ani, fundaş)





*Alexandru Răuţă (28 de ani, mijlocaş)





*Ştefan Fara (19 ani, portar)





Din păcate, dintre cei şase, Răuţă a dezvoltat simptome puternice: are febră mare şi dureri musculare puternice, după cum a notat gsp.ro. Nici Mrzljak, Grigore şi Fara nu se simt foarte bine, acuzând dureri de cap. Lazăr şi Popescu, în schimb, sunt asimptomatici.





Riscă o amendă de 20.000 de euro!





Potrivit protocolului medical stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), un club unde apare un focar (mai mult de trei cazuri de coronavirus) e pasibil de sancţiune! Concret, dacă în urma anchetei epidemiologice se va constata că aceste cazuri au apărut din vina clubului, amenda dată de LPF va fi de 100.000 de lei, adică de 20.000 de euro!





Până se va stabili de ce a apărut această situaţie la Dinamo, secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a explicat ce va urma în acest caz. „Înţeleg că e vorba despre şase jucători testaţi pozitiv. Cei bolnavi au intrat în izolare, iar restul jucătorilor au plecat acasă. Toţi cei şase jucători vor reface testul astăzi (n.r. - joi) la o altă clinică. În cazul în care rezultatele vor fi din nou pozitive, aceştia vor române izolaţi, iar ceilalţi jucători din lot urmează să fie retestaţi peste cinci zile“, a explicat Justin Ştefan.

Acesta a afirmat că meciul Dinamo - Chindia va fi amânat pentru a doua oară. Prima dată, jocul ar fi trebuit să aibă loc la 12 iunie, dar s-a reprogramat pentru 16 iulie. Acum, o nouă amânare cauzată de coronavirus trimite această partidă la data de 29 iulie!





„O să chemăm juniorii“





Aflată într-o situaţie dezastruoasă în play-out, Dinamo pierde acum şi cinci jucători de bază pentru cel puţin 14 zile, cât va dura izolarea celor infectaţi. Doar portarul Ştefan Fara era rezervă din grupul celor cu COVID-19.





„O să chemăm de la juniori, n-avem ce să facem. Am fost prevăzător şi am mai luat un portar, al treilea, pentru că m-am temut de vreo accidentare, plus câţiva jucători de câmp“, a spus antrenorul Gigi Mulţescu pentru Digi Sport. Acesta s-a arătat dezamăgit de faptul că, probabil, boala s-a răspândit în cadrul lotului, pentru că jucătorii săi n-au fost precauţi. „Dacă n-au înţeles că treaba e serioasă, ce le poţi spune jucătorilor? E clar că undeva, cineva n-a respectat ceea ce trebuie. Păcat, situaţia era oricum gravă pentru noi“, a spus Mulţescu.









Liga I, program

Play-off, etapa a 8-a

Vineri

Gaz Metan - Astra 21.00

Sâmbătă

FCSB - CFR 21.00

Duminică

Botoşani - Craiova 21.00

Clasament 1. CS U Craiova 7 6 0 1 14-11 41 2. CFR Cluj 7 4 2 1 11-6 40 3. Astra 7 2 3 2 8-8 30 4. Botoşani 7 1 3 3 6-8 29 5. FCSB 7 1 3 3 12-12 28 6. Gaz Metan 7 0 3 4 4-10 25



Play-out

Etapa a 10-a

Vineri

Clinceni - Voluntari 18.00

Sâmbătă

Hermannstadt - Sepsi 18.00

Luni

Poli Iaşi - Viitorul 20.00

Clasament 1. Viitorul 9 5 3 1 19-9 38 2. Voluntari 9 5 3 1 11-4 28 3. Sepsi 9 2 4 3 13-13 27 4. Hermannstadt 8 4 2 2 10-10 27 5. Clinceni 9 5 0 4 8-14 26 6. Poli Iaşi 9 3 2 4 11-10 22 7. Dinamo 7 1 1 5 5-9 21 8. Chindia 8 1 1 6 3-11 17