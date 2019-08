Dinamo păstrează la Bucureşti Supercupa României la handbal masculin

La Braşov, într-o sală arhiplină, alb-roşii au învins SCM Poli Timişoara cu scorul de 26-24 şi şi-au trecut în cont, pentru a doua oară consecutiv, trofeul Supercupei României. Campioana en-titre are în palmares, în acest moment, trei Supercupe, cucerite in 2016, 2018 şi 2019.





"Mă bucur că împotriva unei echipe ca Timişoara, care nu prea a avut schimbări mari la nivelul lotului, am putut să facem un joc bun şi să ne luăm revanşa, pentru că anul trecut nu am câştigat niciun meci contra lor. Conta foarte mult să începem cu dreptul, cu un trofeu. Aşa s-a întâmplat şi anul trecut şi ne-a mers bine. Ne-am dori să fie la fel şi în acest an competiţional. Trebuie să ne bucurăm pntru acest trofeu, dar de mâine trebuie să ne concentrăm pe debutul Ligii Zimbrilor şi pe Liga Campionilor, care e foarte importantă pentru noi" - Constantin Stefan, antrenor Dinamo Bucureşti.





"Ne-am obişnuit cu genul acesta de meciuri împotriva celor de la Timişoara. Anul trecut nu am câştigat niciun meci. Ne aşteptam să fie un meci greu. E destul de greu sa omogenizăm o echipă în două săptămâni, sunt mulţi jucători noi. Ca trofeu, pentru mine e a treia oară, majoritatea jucătorilor noştri au mai câştigat Supercupa, dar e important pentru moralul echipei, pentru că începe un nou campionat, care se anunţă destul de greu şi de lung, cu meciuri în Champions League. Ne dorim ca anul acesta să depăşim ce am făcut în sezonul trecut" - Dan Savenco, handbalist Dinamo Bucuresti.





Răzvan Gavriloaia a fost desemnat MVP-ul Supercupei





Jucătorul dinamovist a înscris patru goluri în meciul cu SCM Poli Timişoara şi a fost desemnat MVP. Cel mai bun marcator al dinamoviştilor a fost Kamel Alouini, cu şapte reuşite.





"Este foarte surprinzător pentru mine, pentru că nu am simţit că am ieşit în evidenţă cu ceva, am jucat în nota echipei. Toţi colegii au fost la înălţime şi cu atât mai mult un jucător ca mine, care depinde de jocul celorlalţi pentru a ieşi în evidenţă. Mă bucur, e o încununare a muncii. Acest trofeu contează pentru vitrina clubului, dar şi pentru moralul nostru. Începem cu dreptul sezonul şi mental suntem acolo unde trebuie pentru a aborda la victorie tot ce urmează" - Răzvan Gavriloaia, handbalist Dinamo Bucureşti.





Tactica dinamoviştilor: Ciucurelul





Extrema dinamoviştilor a dezvăluit şi tactica de succes folosită în meciul din Supercupă.





"Cred că i-am surprins puţin, ne-am pregătit cu o tactică nouă, noi am numit-o "ciucurelul". Aşa am decis noi, glume de vestiar, am zis să-i dăm acest nume tacticii pentru meciul cu Timişoara exclusiv şi ne bucurăm că ne-a ieşit. O să facem glume pe seama acestei tactici şi la drumul de întoarcere" - Răzvan Gavriloaia, handbalist Dinamo Bucureşti.





