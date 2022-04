Dinamo, din lac în puţ. Nu mai poate să se salveze direct, nu mai poate folosi numele, ar putea juca barajul cu ”fraţii” de la Cluj

Clubul din Ştefan cel Mare pare că a devenit de câţiva ani o glumă. Singura preocupare a oficialilor din Groapă este să se războiască pentru putere şi să schimbe antrenori, singura preocupare a fotbaliştilor este să viseze la jocuri internaţionale şi să se lupte, în timp ce visează la cai verzi pe pereţi, să nu retrogradeze. Se salvează de obicei pentru că alte echipe intră în imposibilitate de plată şi sunt depunctate sau pentru că mai-marii de la FRF schimbă numărul de formaţii din campionat.

Dinamo ar fi trebuit în acest sezon să retrogradeze. A avut noroc, Gaz Metan şi Clinceni, cu probleme financiare mari, au fost depunctate. Dar asta nu a scăpat echipa de tot de probleme. „Câinii roşii“ vor juca barajul, nu au fost în stare în play-out să urce deasupra liniei care să-i salveze. Ultima partidă, pierdută cu 0-2 în faţa celor de la Mioveni, pare că i-a „trăsnit“ destul de tare pe dinamovişti şi astfel au realizat ce îi aştepată în viitorul apropiat. „Jucăm la baraj, va fi greu, sunt echipe bune în Liga 2. Trebuie să schimb multe lucruri“, a spus antrenorul Duşan Uhrin Jr.

„Ne-a mai rămas doar barajul, trebuie să salvăm echipa, acesta e obiectivul. Eu şi restul echipei ne-am făcut de ruşine. Îmi e ruşine, nu credeam vreodată că o să ajung aici. Sper ca de la meciul viitor să câştigăm şi în final să salvăm echipa. M-am săturat să fiu înjurat la fiecare meci. Îmi doresc să se termine odată acest coşmar. Sper să salvăm echipa şi să o luăm pe drumuri diferite“, a declarat, cu lacrimi în ochi, Steliano Filip.





La baraj, cu fraţii de la Cluj





Singura modalitate de a mai şterge din dezastrul creat ar fi ca dinamoviştii să încerce să depăşească Chindia Târgovişte, echipă care are 9 puncte avans, şi să joace la baraj cu locul 4, acolo unde se află Steaua, care însă nu are, cel puţin deocamdată, drept de promovare (deci, partida s-ar diputa împotriva locului 5, Chiajna). Dar cum şansele ca Dinamo să recupereze atâtea puncte sunt aproape inexistente, cel mai probabil va juca barajul cu locul 3 din Liga 2. Acolo, în acest moment, se află Universitatea Cluj (48 de puncte), echipă ai cărei fani sunt înfrăţiţi cu cei de la Dinamo. Formaţia antrenată de Erik Lincar are un punct mai puţin decât locul doi, direct promovabil, acolo unde e formaţia lui Marius Măldărăşanu, FC Hermannstadt (49 puncte).





Au interzis FC Dinamo





Clubul din Ştefan cel Mare a fost notificat să nu mai folosească numele de FC Dinamo şi nici stema cu cei doi câini roşii. Interdicţia este însă doar în scopuri comerciale, aşa cum a confirmat Nicolae Badea, cel care deţine drepturile asupra acestor însemne.





Ţiriac nu vrea să se implice la Dinamo





Miliardarul Ion Ţiriac a declarat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“ că nu are de gând să investească la Dinamo. „Nu pot să mă bag la fotbal, este o altă meserie! Alta total. Nu înţeleg cum am ajuns şi la fotbal în halul ăsta, chiar nu înţeleg. Mă doare rău de tot ce se întâmplă la Dinamo! Am fost miliţian, am mâncat o pâine de minister de acolo 20 de ani“, a precizat Ţiriac.





Prunea critică şi în stânga, şi în dreapta





Fost dinamovist, Florin Prunea a criticat situaţia din Ştefan cel Mare, indicând şi vinovaţii, atât jucătorii, cât şi conducerea. „Toată lumea declară că Dinamo e favorită la baraj. Nu! Dacă joacă aşa cum a făcut-o în ultimul meci, Dinamo nu e favorită la baraj, nu ar câştiga nici cu o echipă de Liga 3. Mai bine nu se prezintă la acest baraj“, a declarat, la Pro Arena, Prunea.