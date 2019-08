Dinamo, încântată de noul ei antrenor: Decizia prin care Uhrin jr şi-a cucerit noii şefi. Ce salariu a acceptat

Ultimul, instalat manager general în vară, a tot amânat aducerea unui nou antrenor, deşi era evident că Eugen Neagoe nu e omul potrivit în „Ştefan cel Mare“. Acum însă, când echipa ocupă penultimul loc în campionat, care duce direct în „B“, Prunea a realizat şi el că e nevoie de o schimbare. Într-o intervenţie la Digi Sport, fostul portar a anunţat că Dinamo va fi pregătită de cehul Dusan Uhrin jr (51 de ani).

„E în atenţia noastră de mai multă vreme. Nu cred că meseria se poate uita atât de repede, chiar dacă vorbim de partea tehnică, de antrenorat. Am negociat cu mai mulţi antrenori şi am ajuns la varianta cu Dusan Uhrin. Pare că am întârziat cam mult, e adevărat. Dar speram că Eugen (n.r. – Neagoe) să revină pentru că el şi-a făcut lotul, îi ştie pe jucători. Eugen a fost primul care a recunoscut că nu mai putem continua aşa şi asta arată caracterul acestui om. E unul dintre cei mai buni antrenori din România“, a spus Prunea. Nu e clar însă cum „unul dintre cei mai buni antrenori din România“ a lăsat Dinamo pe penultimul loc!

Două trofee în 17 ani

Duşan Uhrin jr va avea misiunea de a scoate Dinamo din această situaţie catastrofală. Cehul a fost şomer din februarie 2018, când a plecat de la Mlada Boleslav. Noul tehnician al roş-albilor a luat deja o decizie prin care i-a încântat pe cei din „Ştefan cel Mare“. El a acceptat să lucreze cu oamenii care au făcut parte din stafful predecesorului său, Eugen Neagoe.

„Sebastian Moga şi Iulian Mihăescu vor fi secunzii lui Dusan. Am apreciat foarte mult lucrul acesta. Dusan mi-a spus ca nu vine cu nimeni. E mulţumit de antrenorii români, a mai lucrat cu români, are încrede în ei şi vrea sa păstreze stafful lui Eugen Neagoe. Şi noi vom fi alături de el cu tot ce are nevoie“, a explicat Prunea.

Duşan Uhrin jr a sosit, marţi, în România şi a oferit o scurtă declaraţie pe aeroport: „Sunt fericit că am revenit în România“.

10.000 de euro pe lună va fi salariul lui Duşan Uhrin jr la Dinamo. Contractul e valabil pentru un an.

Cehul s-a apucat de antrenorat în 2002 şi a mai lucrat în România, la Poli Timişoara în două mandate (11 iunie 2007 – 2 decembrie 2008 şi 13 decembrie 2010 – 27 iulie 2011) şi la CFR Cluj (1 martie 2009 – 7 aprilie 2009). Cele mai bune rezultate le-a avut în Georgia, la Dinamo Tbilisi (1 iunie 2012 – 6 decembrie 2013). Cu această echipă, Uhrin jr a câştigat un titlu şi o cupă.

Primele meciuri pentru Duşan Uhrin jr la Dinamo

Dată Competiţie Meci

16 august Liga I Chindia – Dinamo

24 august Liga I Dinamo – Hermannstadt

31 august Liga I Sepsi – Dinamo

14 septembrie Liga I Dinamo – Botoşani

21 septembrie Liga I Astra – Dinamo

