Dinamo, cronica unei „morţi“ anunţate: Florin Bratu a fost dat afară! De ce eşecul „câinilor“ a fost previzibil de la început

Există două posibilităţi: conducătorii din fotbalul românesc fie că nu înţeleg absolut nimic din acest sport, fie că sunt, în permanenţă, în căutarea unei „baghete magice“, care, de fapt, nu există.

Povestea clubului din Dinamo din ultimii ani e doar încă o confirmare a acestei realităţi. Fără bani, fără investiţii făcute cu cap, cu jucători de duzină aduşi la grămadă, cu vorbe goale rostite pe la televizor, se aşteaptă performanţa. Adică, o utopie! Acum doi ani, „câinii“ au prins play-off-ul în ultima rundă, aproape miraculos. Doar că miracolele nu se întâmplă în fiecare zi. Aşa că, în stagiunea trecută, Dinamo a ratat play-off-ul în ultima etapă a sezonului regulat. Iar în acest moment, la cum se prezintă situaţia, se poate spune că a ratat play-off-ul după doar nouă runde.

Echipa are a doua cea mai slabă defensivă din campionat – doar codaşa Voluntari a luat mai multe goluri! – şi tocmai a rămas şi fără Florin Bratu, antrenorul care, în momentul numirii sale, în februarie 2018, era prezentat ca o soluţie pe termen lung. Cinci înfrângeri în primele nouă runde, dintre care ultimele trei consecutive, au pecetluit însă soarta fostului atacant, aflat la prima experienţă ca „principal“ în Liga I.

Nistor: „Nu ştiu dacă mai rămân cu Bratu“

Eşecul lui Bratu la Dinamo era unul previzibil. Pus să antreneze un lot extrem de slab, tehnicianul de 38 de ani nu putea să facă minuni, având în vedere că n-a făcut aşa ceva nicăieri, fiind ales de conducere pentru că deţinea o singură mare „calitate“: a fost încă o soluţie low-cost. Promovat de la echipa a doua, după plecarea lui Vasile Miriuţă, Bratu n-a avut acum niciun argument în faţa conducerii pentru a-şi păstra postul.

Rezultatele au fost dezastruoase, apărarea ridicolă, iar tânărul antrenor a intrat în conflict cu căpitanul său, Dan Nistor, pe care l-a făcut praf după înfrângerea de la Iaşi. „Lucrurile nu mai funcţionează de ceva vreme, de când căpitanul nostru a avut acea propunere de la Steaua. Atunci s-a destabilizat totul. Am discutat cu el, dar a reuşit să ne destabilizeze. Sincer, mi-a spus că vrea să plece la Steaua, că e o oportunitate, să-l lăsăm să plece. Din momentul ăla, n-a mai fost jucătorul pe care îl ştiam. El (n.r. – Nistor), în vestiar, vorbeşte în fiecare zi cu tinerii numai de bani, de zeci de mii de euro, aşa se laudă. A reuşit să distrugă o muncă pe care am făcut-o noi aici. E un jucător care nu respectă pe teren nimic din ce îi spun, am încercat să nu-i dau prea multe sarcini. E căpitanul lui Dinamo şi când a venit la mine în birou şi mi-a spus că vrea să meargă la Steaua, era sa cadă cerul pe mine. Şi iată că, aşteptând de la el, mi i-a tocat pe cei mici. Ei aud numai de zeci de mii de euro si ei au o mie sau două mii de euro. Li se pare nedrept“, a „tunat“ Bratu.

Replica lui Nistor, scos la pauză la Iaşi, a venit imediat: „Dacă va continua la Dinamo (n.r. – Florin Bratu), nu ştiu ce voi face. Poate mă duc la juniori sau mă antrenez separat. Nu ştiu dacă mai rămân“. Puşi să aleagă între căpitanul echipei şi un antrenor fără rezultate, şefii roş-albilor s-au hotărât în câteva ore.

„Mulţumim, Florin Bratu! FC Dinamo Bucureşti anunţă prin intermediul site-ului oficial încheierea raporturilor contractuale, de comun acord, cu antrenorul principal Florin Bratu, după ultimele rezultate înregistrate de echipa din Ştefan cel Mare în Liga I. Iulian Mihăescu şi Silviu Ion (antrenori secunzi), Cătălin Grigore (antrenor portari) şi Liviu Rusu (preparator fizic) se vor ocupa de pregătirea echipei înaintea meciului cu Dacia Unirea Brăila, din Cupa României“, a fost un fragment din comunicatul care a oficializat plecarea lui Bratu de pe bancă.

„Greşelile s-au întors împotriva mea“

Dat afară, fostul atacant a oferit prima reacţie pentru Digi Sport, postul cu care a colaborat înaintea numirii sale în „Ştefan cel Mare“. „Normal că regret că s-a ajuns aici, normal că regret şi anumite decizii pe care le-am luat ca antrenor al lui Dinamo. Sunt lucruri pe care le puteam face mai bine. Din păcate, n-am luat nişte decizii pe care trebuia să le iau mai devreme şi care în timp s-au întors împotriva mea ca un bumerang“, a declarat Bratu. Acesta a insistat că atacul său la adresa lui Nistor a fost justificat: „Nu regret ce am spus la Iaşi! E ceea ce am simţit, e purul adevăr, am fost conştient atunci după meci, aşa că n-am ce să regret“.

A plecat şi Dănciulescu

E clar că, indiferent de numele viitorului antrenor, Dinamo nu va avea un viitor strălucit, în condţiile în care e condusă acum. Tocmai de aceea, cu câteva ore înaintea înfrângerii de la Iaşi, şi directorul general, Ionel Dănciulescu, şi-a anunţat plecarea de la echipă. Fostul atacant era, oricum, „de decor“ la club, lucru pe care l-a şi recunoscut în interviul acordat celor de la Digi Sport.

„Dinamo n-a funcţionat de cinci ani, dacă e să vorbim realitatea. Nu fug de responsabilitate. Cu domnul Negoiţă n-am mai vorbit de multe luni. Am spus unele opinii ale mele, care în acest moment multe se deveresc, dar asta e“, a explicat Dănciulescu.