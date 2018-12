Dică, „sinucigaş“: Antrenorul l-a luat la „palme“ pe Becali înainte de a-şi da demisia. Conferinţă explozivă

Călcat în picioare, în mod repetat, de Gigi Becali şi recunoscut ca fiind, de fapt, „secundul“ acestuia, Nicolae Dică a răbufnit, într-un final, înainte de a pleca de la echipă.





Ajuns în faţa jurnaliştilor după înfrângerea cu CFR Cluj, Dică a avut un discurs dur şi, pe măsura trecerii minutelor, a lăsat de înţeles din ce în ce mai clar că va pleca de la FCSB.





Ce a spus Nicolae Dică?





*Nu e OK ce a spus patronul despre mine în această seară! Ar fi mai bine să se gândească, înainte de a vorbi. Am şi eu o familie care vede aceste lucruri şi care suferă pentru mine.





*Am vrut să plec de mai multe ori de la FCSB, dar am fost întors de mai multe persoane. E cariera mea în joc, voi încerca să antrenez, să pun în practică ce am învăţat ca antrenor şi jucător.





*Doar la Steaua se antrenează? Voi avea o discuţie cu patronul şi voi vedea ce voi face. E cel mai greu moment din cariera mea de antrenor. S-a ajuns aici din lipsa rezultatelor. Când nu sunt rezultate, antrenorul cade, nu?





*S-a scris că vine Reghecampf? Nu e nicio problemă. Oricine vine aici, ar avea şanse la titlu. A fost o mândrie pentru mine că am putut antrena Steaua.