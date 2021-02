Dialog şocant între medicii care l-au îngrijit pe Maradona: „Grăsanul se va că*a pe el şi va muri!“

Ancheta pornită după moartea lui Diego Maradona e în plină desfăşurare şi scoate la iveală lucruri cu adevărat şocante! Principalii vizaţi sunt medicii care l-au îngrijit pe fostul fotbalist, în ultimele sale zile. Şi, din păcate, se pare că aceştia l-au tratat pe pacient cu o indiferenţă cruntă!

Pentru că asta reiese din înreigstrarea audio publicată de jurnaliştii de la Infobae. Potrivit „Marca“ , dialogul e între Leopoldo Luque şi Agustina Cosachov, amândoi făcând parte din echipa medicală care s-a ocupat de Diego.

Înregistrarea începe cu un mesaj audio trimis de Leopoldo Luque (foto, jos, stânga) către colegii săi: „Sunt pe autostradă. Pare că a suferit un atac de cord (n.r. - Maradona) şi că se va că*ca pe el murind, grăsanul. N-am nicio idee ce s-a întâmplat. Sunt pe drum“.

Apoi, pe fir intră şi Agustina Cosachov, cu un mesaj destinat lui Leopoldo Luque: „Acum, e cu echipa de reanimare (n.r. - Maradona) care l-a întubat. Dar facem asta de 10-15 minute deja, pentru că ambulanţa n-a apărut încă. Când am intrat, era rece deja, fără semne vitale. Am început manevrele de reanimare şi am obţinut ceva, un pic de temperatură corporală. Acum, ei (n.r. - echipa de reanimare) sunt cu el, dar nu ne spun care e situaţia. Am ieşit şi nu-mi spun nimic“.

În replică, Leopoldo Luque spune: „Asta e, am făcut ce am putut, Agustina, familia a fost la curent cu tot ce s-a întâmplat“.

La auzul dialogului, Dalma, fiica lui Maradona, a avut o reacţie nervoasă: „Nu mai suport şi mă doare să aflu toate aceste lucruri. M-am dus să vomit când am citit. Luque e un fiu de târfă şi vreau să se facă dreptate“.

ÎNREGISTRAREA AUDIO PUBLICATĂ DE INFOBAE