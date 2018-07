Dezastru la CFR Cluj: 0-0 cu Dunărea Călăraşi, la debutul lui Conceicao

„Decizia a fost a conducerii. Acum nouă ani, eu am fost dat afară după ce am câştigat Cupa şi Supercupa. Aşa este în fotbal”, a spus Antonio Conceicao la Digi Sport.

El a precizat că echipa CFR Cluj ar fi putut să câştige meciul cu Dunărea Călăraşi, terminat la egalitate, scor 0-0. “Puteam să câştigăm, am avut ocazii. Cu două zile înainte de meci este foarte greu să schimbi mult. Au fost patru ocazii de gol clare, era posibil să câştigăm. Cred că avem capacitate ofensivă”, a afirmat tehnicianul.

“Mă bucur foarte mult, este un început peste aşteptările noastre. Am reuşit să obţinem un punct împotriva campioanei. CFR a avut două situaţii imense pe care le-a rezolvat Straton şi îl felicit. Discutabil un penalti în repriza a doua, dar una peste alta îmi felicit jucătorii, pentru că au repetat evoluţia din meciul cu Viitorul. CFR are fotbalişti cu experienţă care pot să câştige un meci din nimic. Ţucudean şi Omrani foarte periculoşi. Este un punct într-adevăr câştigat. Conceicao a riscat, a băgat doi atacanţi, a schimbat sistemul. Edi Iordănescu juca altfel. Este o echipă cu un buget fantastic. În multe momente am controlat din punct de vedere tactic jocul, dar CFR a avut o evoluţie consistentă”, a spus Dan Alexa la Digi Sport.