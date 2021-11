Dennis Man: Ne pare rău, trebuie să mergem înainte. Dezamăgirea este mare

"La un moment dat am auzit tot stadionul cum se bucură, dar din păcate meciul din Macedonia de Nord nu a fost bun pentru noi. Ne pare rău, trebuie să mergem înainte. Trebuia mai multă muncă la fiecare meci. M-am bucurat că am marcat, dar având în vedere că nu am marcat, sunt dezamăgit. Mister vă va comunica decizia. Este o dezamăgire foarte mare şi pe viitor să nu mai facem greşeli ca acum. Am încredere mare în băieţi, cred că vom avea şanse pe viitor, suntem prieteni, ne ajutăm între noi", a declarat Man la Pro X.

Reprezentativa României a ratat, duminică seară, calificarea la barajul pentru Cupa Mondială, încheind pe locul 3 grupa J a preliminariilor europene. România a învins cu 2-0 Liechtenstein, în deplasare, însă şi Macedonia de Nord s-a impus, scor 3-1 în faţa Islandei, astfel că a ajuns la baraj.

Tot duminică, Macedonia de Nord a învins cu 3-1 Islanda. Au marcat Alioski ‘7 şi Elmas ’65, ’86 pentru gazde, respectiv Thorsteinsson ’54 pentru oaspeţi.

Macedonia a avut un gol anulat în minutul 40 pentru ofsaid, după consultarea VAR.

În minutul 79, de la islandezi a fost eliminat Johannesson.

La Erevan, Armenia - Germania s-a încheiat 1-4. Au marcat: Mkhitaryan ’59 (penalti) / Havertz ’15, Gundogan ‘45+4 (penalti), ’50, Hofmann ‘64

Clasamentul final al grupei J: Germania – 27 de puncte, Macedonia de Nord - 18 puncte, România - 17 puncte, Armenia - 12 puncte, Islanda - 9 puncte, Liechtenstein - un punct. Germania s-a calificat la CM din Qatar, iar Macedonia de Nord va juca la baraj pentru CM.

În meciul de la Vaduz au marcat Man ‘8 şi Bancu ’87.