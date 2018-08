Deciziile Simonei Halep sunt contestate: „Ne arată caracterul ei, nu are apreciere faţă de români“

Fostul antrenor al Elenei Dementieva, românul Marius Vecerdea, crede că Simona Halep ar putea avea de suferit la US Open. 'Este periculos că Simona Halep a câştigat prea mult, în cele două săptămâni petrecute la Montreal şi la Cincinnati. Dacă ne uităm pe tabloul feminin, nu sunt jucătoare care au făcut tripla Montreal – Cincinnati – US Open. Istoricul nu îi este favorabil Simonei. Ce ne indică această cădere de la Cincinnati? A fost doar cădere fizică sau a căzut psihic, după ce i-a reproşat antrenorului să n-o mai aplaude când pierde un game?“, a declarat Vecerdea pentru Libertatea.

El a vorbit şi despre despărţirea dintre Simona Halep şi Andrei Pavel, care a devenit antrenorul lui Marius Copil. „Ne arată caracterul Simonei. Nu neapărat negativ. Trendul este de a face schimbări dese, la un an-doi. Mai ales schimbări de antrenori români. Nu are apreciere prea multă faţă de români“.

Sibianul Marius Vecerdea, antrenor