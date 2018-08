Decizie importantă luată de Simona Halep! Ce va face ea la turneul de la Montreal, care începe mâine

"Voi evolua si la dublu la Roger Cup alaturi de Irina. Sper sa jucam bine, asa cum am facut-o mai mereu

Sportiva noastra are deja in palmares o finala la Rogers Cup in proba de dublu, in 2016, alaturi de Monica Niculescu.

Atunci, cele doua romance au fost invinse in ultimul act de Ekaterina Makarova si Elena Vesnina.

Simona a luat însă decizia de a juca şi la dublu şi va face pereche cu irina Begu, alături de care a câştigat în luna ianuarie turneul de la Shenzhen.