De Rossi, înspăimântat de COVID-19: Mărturia teribilă a campionului mondial cu Italia, în 2006

Conform agenţiei El Dire, citată de news.ro, Daniele De Rossi a spus că a avut mai multe simptome grave şi că nu existau semne de îmbunătăţire.





“Am venit la spital pentru că aveam prea multe simptome care nu numai că nu arătau semne de îmbunătăţire, ci se înrăutăţeau. Ieri dimineaţă, m-am ridicat normal de pe scaun şi aproape am leşinat.





Îmi ţiuiau urechile, totul suna ciudat şi aproape am căzut, aşa că am cerut să mi se facă un check-up. Am venit aici şi am pneumonie bilaterală interstiţială. Nu este la cel mai grav stadiu, dar categoric există.





Mi-aş fi dorit să nu fi avut această boală, mai ales pentru că doctorii au spus că dacă nu aş fi venit... Practic nu este o situaţie la limită, dar nici nu este tipul de Covid care poate fi tratat acasă”, a afirmat fostul sportiv.





De Rossi, 37 de ani, a fost testat pozitiv la 31 martie, în seara meciului Italiei cu Lituania, şi a primit tratament acasă, însă zilele trecute medicii l-au sfătuit să meargă la spital.