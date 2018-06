De ce a plâns Neymar ca un copil după meciul cu modesta Costa Rica

Coutinho, în minutul 91, şi Neymar, în minutul 97, au adus victoria formaţiei carioca. Anterior, Neymar primise o lovitură de la 11 metri, însă consultarea fazei pe monitor de către arbitru a dus la întoarcerea deciziei.

La finalul jocului, Neymar a izbucnit în plâns, semn că resimte o presiune uriaşă pe umerii săi. Fotbalistul a fost cu greu liniştit de colegii săi.

"Nu toată lumea ştie prin ce am trecut ca să ajung aici. Am plâns de bucurie, am plâns pentru că am depăşit problemele.

În viaţa mea nimic nu a fost uşor şi nici acum nu sunt lucrurile uşoare. Visul continuă, de fapt, nu visul, ci obiectivul. Felicitări tuturor pentru meci. Sunteţi cei mai tari", a spus Neymar.

Fotbalistul a fost taxat pe Twitter de unii fani, care au considerat că Neymar a pus în scenă un mic act teatral.









Neymar crying after scoring an essentially irrelevant goal against Costa Rica - the guy is going to be an absolute wreck after he watches Ghost for the first time. — Sachin Nakrani (@SachinNakrani) 22 iunie 2018

Neymar crying bc he is Coutinho’s shadow now.. — 95 (@PiquebIinder) 22 iunie 2018

Neymar crying because he knows Jesus will start again for Brazil when it should be Firmino. — - (@AnfieldRd96) 22 iunie 2018