De ce a pierdut România în faţa Germaniei: Explicaţiile fetelor spun totul

Cu Neagu într-o zi slabă, cu doar 4 goluri în dreptul ei, România a pedalat în gol, la Kolding, unde doar paradele fantastice ale lui Dumanska au limitat proporţiile scorului.





Din fericire, atât selecţionerul Bogdan Burcea, cât şi elevele sale sunt conştienţi că au făcut un meci slab şi speră să-şi îmbunătăţească jocul, sâmbătă (ora 17.00, Digi Sport, Telekom Sport, LookSport+), în partida decisivă pentru calificare în Main Round, cu Polonia.





Ce au spus cei din echipa României?





Bogdan Burcea: A fost un debut nefericit, dar faptul că am avut puterea să revenim în repriza a doua, mă mulţumeşte. Eficienţa în atac a fost neaşteptat de slabă. Au fost multe lucruri care n-au funcţionat, dar au fost şi lucruri care au funcţionat. Germania era de bătut ieri, indiferent de situaţie. Nu mă dau înapoi de a recunoaşte anumite greşeli ale mele sau ale echipei, cred că puteam învinge Germania. Fetele care au jucat au încercat totul, contrar tuturor problemelor întâmpinate, s-au luptat mult, trebuie să le apreciem atitudinea. Am avut multe greşeli neforţate, 15, iar lipsa eficienţei în atac ne-a pus în postura de a fi învinşi. Am avut o apărare nouă, creată într-un singur antrenament. Din momentul în care a ieşit din calcule Crina Pintea, am fost obligaţi să schimbăm radical totul. Cristina Laslo a jucat foarte bine în apărare, nu de multe ori a jucat postul pe care a evoluat cu Germania.





*Cristina Laslo: Am suferit la finalizare în meciul cu Germania, am dus multe combinaţii bune, dar eficienţa în atac a avut de suferit. Am dat foarte puţine goluri, nu poţi câştiga cu doar 19 goluri marcate. Nici contraatacul n-a mers. Eu am simţit tot meciul că putem învinge, că putem merge peste ele, dar ne-a lipsit ceva. Yuliya Dumanska ne-a dat semnale că ne susţine puternic din spate, dar n-am reuşit să facem pasul în faţă, din momentul în care am egalat. Fiecare trebuie să-şi analizeze jocul, ştim unde suntem, unde s-a greşit şi sper ca la următoarele meciuri să arătăm mult mai bine. Ne responsabilizează faptul că ne lipsesc multe jucătoare titulare, că mulţi români sunt cu ochii pe noi, aşa că suntem de două ori mai motivate.





*Alexandra Subţirică: Sunt dezamăgită de rezultatul cu Germania, dar am încredere şi curaj că putem juca mult mai bine. Fiind la debut, am avut emoţii foarte mari, dar am ştiut cum să le gestionez. Visul carierei mele s-a împlinit, pentru că am ajuns la un turneu final în tricoul naţionalei. Sunt foarte fericită şi sper să nu dezamăgesc.





*Yulia Dumanska: Mă bucur că am reuşit să-mi ajut echipa şi sper ca în meciurile care vor urma să avem reuşite mai multe. Ca portar, trebuie să fii mental foarte puternic. Când iau un gol încerc să mă încurajez, să nu mă supăr pe mine şi să mă concentrez pe următoarea aruncare. Am simţit că putem întoarce meciul cu Germania, la egalitate, cu noi în atac. La acest turneu final orice se poate întâmpla!





*Sonia Seraficeanu: Simt că e o presiune în plus pe mine, dar ştiu că toate avem valore şi vrem să demonstrăm că faţa României nu e cea din meciul cu Germania. Vom trece peste emoţii şi vom da tot ce avem mai bun. Avem în lot multe jucătoare noi, iar relaţiile de joc nu sunt foarte bine puse la punct.