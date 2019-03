De ce nu-şi mai vorbesc Gică Popescu şi Ioan Becali. Fostul impresar a explicat ruptura cu ex-internaţionalul român

”Niciodată nu ne-a reproşat nimic. E adevărat că am simţit, săracul nu era obişnuit cu chestiile astea. Eu am venit de pe stradă, am trecut graniţa, am stat la Napoli... De asta mi se mai spune mafiotul şi s-a făcut legenda asta. E adevărat, vin de pe stradă, a trebuit să îmi câştig existenţa la 20 şi ceva de ani. Pentru mine nu a fost un şoc ce s-a întâmplat. Pentru Popescu a fost un şoc, dar niciodată să spună că din cauza noastră. A fost cu noi, tovarăşul nostru, 33%, am luat bani... A fost bine când i-am numărat, a fost bine când i-am împărţit, a fost bine când intrau în conturi...”,

a declarat Becali.





Gică Popescu a fost condamnat în Dosarul Transferurilor după ce judecătorii au stabilit câteva ilegalităţi în unele contracte de transferuri de judecători. În acea perioadă, fostul mare fundaş român colabora cu fraţii Becali, care i-au fost impresari. Popescu a plătit atunci prejudiciul, dar nu a scăpat de închisoare.



Fostul impresra a explicat la Telekomsport de ce s-a ajuns aici, motivul fiind legat, evident, de condamnarea din Dosarul transferurilor, în urma căruia ambii au ajund după gratii.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: