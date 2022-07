De ce nu s-a transmis la TV victoria lui Sepsi cu Olimpija Ljubljana

„A cumpărat drepturile o televiziune care se vede numai în Transilvania. S-a transmis în maghiară. Ei au luat transmisiunea şi pentru suporteri au vrut să transmită măcar pe Youtube. Să nu fii băgat în seamă, să nu te sune nimeni, mi se pare deranjant. Nu am avut cu cine să negociem pentru că nu ne-a sunat nimeni. Nu ne-a băgat nimeni în seamă. Eu zic că a fost cel mai frumos meci. S-a transmis CFR cu o echipă din Andorra şi nu s-a transmis cel mai bun meci, Sepsi cu Olimpia Ljubljana”, a spus Attila Hadnagy, la ProSport Special.

Managerul Digi Sport, Mircea Şai, a explicat de ce partida dintre Sepsi şi Olimpija Ljubljana nu s-a văzut la postul pe care îl conduce, într-o seară în care România a fost reprezentată în Conference League de alte trei echipe: FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova.

Pro Arena, Antena 1 sau TVR ar fi fost alte variante pentru transmiterea partidei care s-a jucat la Sfântu Gheorghe.

„Cu noi nu a discutat nimeni de la Sepsi despre transmiterea meciului! Nu a avut loc nicio negociere, nimic. Am fi putut să producem partida lor cu Olimpija Ljubljana, mai ales că Digi Sport are car de transmisie la Braşov. Eventual, am fi putut să punem meciul celor de la CFR Cluj la o altă oră şi rezolvam situaţia.

Partidele celor de la FCSB şi Universitatea Craiova au fost luate în ultimul moment. Au fost probleme, aţi şi văzut că meciul de la Tbilisi a început puţin mai târziu”, a spus Mircea Şai, managerul Digi Sport.