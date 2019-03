De ce nu a putut Emeric Ienei să-l refuze pe Viktor Orban! Fostul antrenor al Stelei este consilierul premierului Ungariei

Ienei spune că se cunoaşte de multă vreme cu premierul Ungariei şi n-a putut să-l refuze. ”Sunt consilierul domnului Orban! Eu îl cunosc de foarte multă vreme şi, fiind implicat şi pasionat de fotbal, n-am putut să-l refuz. Am fost o singură dată la dânsul în Ungaria, unde am avut o întâlnire, dar de atunci nu am mai mers acolo pentru că mi-e greu cu drumurile. Vorbim destul de des la telefon, e metoda de comunicare cea mai simplă. Ne ştim de multă vreme! Când am mers la dânsul la birou, în Budapesta, chiar mai veniseră nişte turci ca să vorbească despre fotbal şi sport”, a declarat Ienei pentru gsp.ro.

Fostul mare antrenor spune că premierul Ungariei vrea să construiască o academie de fotbal în Bihor, după modelul Sepsi şi Csikszereda.

