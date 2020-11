De ce a ieşit Gigi Becali din viaţa publică: Vărul său a dezvăluit ce s-a întâmplat

Gigi Becali depăşeşte aşteptările pentru un om care a rostit, cândva, o frază memorabilă: „Dacă nu vorbesc la televizor fac cancer la limbă!“.

De-a lungul anilor, patronul FCSB a avut mai multe tentative de a-şi rări sau de a-şi opri apariţiile media. De fiecare dată însă, a eşuat. Inclusiv după ce a ieşit din închisoare şi s-a declarat un om schimbat. Atunci, Becali a spus că se va dedica familiei şi că e complet dezinteresat de fotbal, politică şi tot ce înseamnă notorietate. Bineînţeles, la câteva luni distanţă, a redevenit o prezenţă constantă „pe sticlă“, sărind de la o emisiune în alta, cu intervenţiile sale telefonice.

Acum însă, 2020 ne-a adus o pandemie, dar şi o situaţie bizară: dispariţia lui Gigi Becali din peisajul mediatic. Ca de obicei, lumea a zâmbit când latifundiarul şi-a anunţat ieşirea din scenă, convinsă fiind că „miracolul“ va ţine doar câteva săptămâni. Era începutul verii. Deocamdată însă, cu excepţia unei tirade în care l-a făcut praf pe finul său, Mirel Rădoi, Gigi Becali şi-a ţinut promisiunea!

Iar vărul său, Ioan Becali, a insistat că patronul FCSB va rămâne departe de presă. Invitat la Digi Sport Matinal, fostul impresar a explicat cum de s-a schimbat vărul său.

Ce a spus Ioan Becali?

*A fost şi ideea lui de a se retrage, dar şi fetele şi familia au avut un cuvânt greu de spus. El are religia, care pentru el e sfântă. Acum se dedică în totalitate.

*În plus, are şi un spital, foarte frumos, acum l-a renovat. Am fost acolo şi am făcut testele (n.r. - pentru COVID-19), am văzut despre ce e vorba.

*Nu cred că va reveni. El e foarte ocupat cu slujbele, cu chestii de binefacere. Face şi o biserică în Pipera. Acolo trebuie să vină specialişti în interior, acolo va fi lucrarea mare!