De ce a fost eliminată Simona Halep de la Wimbledon! Liderul WTA a recunoscut totul

" Sinceră să fiu, Wimbledon a venit prea repede. Am avut o perioadă scurtă de pauză după Roland Garros şi nu am fost recuepartă fizic. Uzura fizică a fost foarte mare la Paris. Dar ăsta e tenisul, iar eu am încercat să trag de mine, însă la Wimbledon am fost foarte obosită. Atitudinea mea nu a fost extraordinară tocmai din cauza oboselii. N-am putut să mă adun, să mă concentrez. Am acceptat acest lucru, m-am împăcat cu el şi acum privesc cu încredere înainte", a spus Simona.

Simona Halep a vorbit într-un interviu pentru Eurosport despre cauzele eşecului de la Wimbledon.