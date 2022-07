David Popovici, propunere pentru Halep: „Abia aştept să o întâlnesc! Ce sfaturi i-a dat Simona

”Cred că am multe de învăţat de la Simona, abia aştept să mă întâlnesc odată cu ea. Nu am văzut mesajul tocmai pentru că, aparent, i-am ascultat sfatul, nu prea citesc absolut nimic ce apare pe internet despre mine, însă mă bucur că a spus asta. Şi eu sunt un fan de-ai ei şi mi-ar plăcea să ne apucăm să ne urmărim împreună sporturile şi să ne apreciem arta”, a declarat David Popovici după calificare.

Vineri, la revenirea de la turneul de la Wimbledon, unde a fost eliminată de Rîbakina, Simona Halep a comentat performanţele reuşite de David Popovici.

„David e un sportiv excepţional deja şi cu siguranţă va fi şi mai mare. Îl felicit din tot sufletul, ştiu câtă muncă depune. Mă bucur tare mult că are încredere în el, se vede în atitudinea lui, şi sunt sigură că o să facă lucruri măreţe. Sunt mulţi sportivi buni, toţi am excelat în domeniul nostru. Sportul în România este destul de OK, poate în gimnastică nu mai e cum a fost, dar eu sper să avem cât mai mulţi campioni în curând.

Ţara ar trebui să facă mai mult pentru sport, în general şi pentru tenis. Din câte ştiu, Federaţia nu primeşte, în continuare, sprijin financiar, absolut nimic şi este greu să susţii juniorii. Mulţi sportivi sunt foarte talentaţi şi se pierd pe parcurs.

E greu pentru orice părinte să investească tot pentru copil fără niciun fel de garanţie, pentru că în tenis totul e scump şi nu ştii dacă se va întâmpla să reuşească copilul. Îi dorescă să rămână calm, să ia toată dragostea oamenilor, să nu asculte absolut nimic altceva şi să ia doar ceea ce simte el", i-a transmis Simona Halep.