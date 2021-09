David Popovici, curtat de americani: Decizia luată de puştiul de 17 ani şi o poveste fabuloasă cu Djokovici

David Popovici e un sportiv de mare potenţial, care poate transforma înotul în România, aşa cum Simona Halep a contribuit la promovarea tenisului, un sport marginalizat şi prea puţin mediatizat până la ascensiunea fostului lider WTA.

Până să vedem cum va evolua cariera lui Popovici, ne convingem la fiecare apariţie mediatică a sa că acest sportiv are nu doar muşchi, ci şi o capacitate intelectuală remarcabilă. Invitat la Digi FM Matinal, David a vorbit atât despre dieta sa, programul său zilnic, experienţa trăită la Jocurile Olimpice, unde l-a văzut pe legendarul Novak Djokovici (1 ATP), cât şi despre planurile sale de viitor.

Ce a povestit David Popovici?

*Mă trezesc la ora 5, mănânc, îmi aduc părinţii micul dejun. Aproape că mănânc cu ochii închişi. Apoi, mai dorm o oră, iar la 7 am primul antrenament. Pot să mănânc aproape orice pentru că şi fac foarte mult sport. Nu e ceva ce nu pot mânca. Apoi, mai am un antrenament după amiază. Ajung acasă pe la 7 seara, destul de obosit. Am o viaţă destul de tipică. Am destul de puţin timp pentru prietenii mei sau pentru prietena mea, dar mă descurc.

*N-am vrut să-l supăr pe Djokovici, când l-am văzut la Tokyo. Când am ajuns în cameră, am sunat-o pe prietena mea şi i-am zis că l-am văzut pe Djokovici. Mi-a zis să-i trimit poză, era cu mama ei. Amândouă sunt înnebunite după el. Le-am zis c nu am făcut, pentru că nu voiam să-l deranjez. S-au supărat. A doua zi, când l-am văzut, am zis că mă duc să fac o poză pentru prietena mea şi mama ei. Se făcuse un fel de coadă, erau oameni din toate ţările care voiau să facă o poză cu el. Djokovici îi întreba pe oameni de unde sunt şi el le zicea câte ceva în limba lor. Când i-am zis că sunt din România, mi-a vorbit în română. Mi s-a părut drăguţ.

*De când s-a deschis sezonul de recrutări, am primit o grămadă de oferte de la foarte multe universităţi, şi de la cele mai prestigioase din America. Am fost onorat. Numai că, după mult timp de gândire, am ajuns la concluzia că mi-e foarte bine aici.