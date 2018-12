Darren Cahill vrea să revoluţioneze tenisul masculin. Ce propunere a făcut fostul antrenor al Simonei Halep

El vrea să schimbe ceva în desfăşurarea Turneului Campionilor. El spune că, pentru a oferi şanse egale de-a lungul timpului tuturor jucătorilor participanţi, turneul de final de an trebuie să aibă suprafeţele schimbate an de an. Cahill spune că este incorect ca Turneul Campionilor să nu se fi disputat niciodată în istorie pe zgură. De-a lungul timpului, el a fost pe ciment, pe carpetă, pe iarbă şi, din 2006, indoor. Numai pe zgură nu a fost niciodată şi Cahill spune că ar fi timpul să se întâmple şi asta, pentru a le da şansa tuturor să lupte pentru titlu de-a lungul carierei. Evident că ideea lui a venit de la statistica lui Rafael Nadal, care nu a reuşit să câştige niciodată titlul la competiţia de final de an, deşi este de 11 ori campion la Roland Garros.”Trebuie să se joace pe zgură. Nu e nimic complicat să amenajezi un teren principal şi câteva terenuri de antrenament în O2. Este mai scump, dar banii sunt făcuţi să se mişte. E incorect că se joace mereu pe o singură suprafaţă”, a declarat Darren Cahill.