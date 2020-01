Darren Cahill, interviu spectaculos: a povestit, în premieră, cum e să lucrezi cu Simona Halep

Andy Murray, Ana Ivanovic sau Sorana Cîrstea. Acestea sunt doar câteva nume alături de care Darren Cahill a lucrat, de-a lungul vremii, în materie de antrenorat. Între timp, o consiliază pe Simona Halep, pe care o consideră a doua sa fiică şi, în premieră, povesteşte cum este să lucrezi cu cea mai bine clasată româncă din ierarhia tenisului feminin mondial.

Cum a ajuns să o antreneze din nou pe Simona Halep

Am luat o pauză de 12 luni, timp în care am colaborat cu ESPN şi, în acelaşi timp, am mai avut contact cu antreoratul, apoi am discutat puţin cu Simona la Wimbledon şi la US Open. Am început pregătirea, înaintea sezonului, în Dubai, vreme de trei săptămâni, în decembrie şi am ajuns la fix pentru Australian Open, gata de treabă. Până acum, totul este bine şi Simona joacă aşa cum trebuie.

Cum a început, iniţial, pregătirea cu Simona Halep

Am cunoscut-o pe Simona, în urmă cu patru sau cinci ani, şi am început să lucrez cu ea - era campioană înainte să pornim colaborarea. Era cotată drept a patra sau a cincea cea mai bună jucătoare din lume. Când am primit propunerea, deja ofeream consultanţă. Simona avea deja un antrenor şi eram acolo doar să sfătuiesc echipa, să discut cu cel care o pregătea şi să o consult şi pe Simona puţin. Unul dintre cele mai remarcabile lucruri la ea mi s-a părut faptul că era foarte implicată în tenis - întreba multe lucruri despre jocul ei, se interesa ce era bine şi ce putea fi îmbunătăţit la orice antrenament uzual. Întotdeauna avea întrebări despre tenis - fie dacă loveşte suficient de puternic sau dacă ar trebui să pună mai mult efect într-o minge, aşa că mi s-a părut că are un nivel de inteligenţă mare în a înţelege tenisul. Ea chiar pricepe jocul şi poţi să-ţi dai seama cu uşurinţă că îşi doreşte să devină mai bună, aşa că am fost chiar intrigat şi entuziasmat, când am avut şansa să lucrez cu ea.

Despre de ce a întrerupt colaborarea cu Darren Cahill

Cred că trei sau patru ani este perioada perfectă pentru un antrenor să lucreze cu un jucător, înainte să fie benefică o mică pauză pentru jucător, ca să vadă şi alte abordări şi stiluri de lucru. Mai ales că, în tenis, pregătirea se face, în mare parte, între antrenor şi jucător, astfel încât ajungi să petreci foarte mult timp împreună. Scopul nostru este să determinăm potenţialul maxim al unui jucător. Aşa că trei sau patru ani cred că e perioada perfectă ori pentru o pauză, ori pentru schimbarea antrenorului. Eu văd dincolo de jucător, văd persoana. Este o persoană minunată, nu numai pe teren, ci şi în afara lui. Vine dintr-o familie foarte bună şi a fost crescută foarte frumos. Este ca a doua mea fiică şi nu am decât lucruri bune de spus despre ea. Deşi pauza a fost binevenită, i-am simţit lipsa. Mi-a fost dor de provocarea de a lucra cu ea şi de antrenamentele noastre pentru a câştiga Grand Slam-uri. Sper ca şi după alţi doi sau trei ani, de acum încolo, să poată reuşi acest lucru.

Despre cum a început cariera lui de antrenor

Am avut puţin noroc, când am început să antrenez, pentru că am pornit când Lleyton Hewitt avea 12 ani şi am lucrat împreună până la 16 sau 17 ani, când făcea trecerea de la juniorat la categoria de seniori. Apoi, au urmat trei ani plini de călătorii şi drumuri, până când a împlinit 21 de ani. Să lucrez cu cineva precum Lleyton a fost minunat, un campion absolut, dar plin de provocări - m-a făcut să mă perfecţionez. Am făcut destule greşeli pe parcurs, dar pe măsură ce trece timpul, mi-am îmbuntăţit stilul. Între cum l-am antrenat pe Lleyton, cum am colaborat cu Andre şi cum am pregătit-o pe Simona nu sunt prea multe asemănări, dacă e să fim sinceri. Singurul lucru pe care îl pot spune este că sunt destul de răbdător. Îmi place să mă interesez despre jucătorii mei - trebuie să încerc să-i antrenez prin ochii lor şi nu aşa cum cred eu, pentru că fiecare este diferit. Trebuie să înţelegi ce se întâmplă în mintea jucătorului, înainte să-i poţi îmbunătăţi jocul. Iar acest lucru ia timp.

Despre ce ar vrea să îmbunătăţească la Simona Halep

Mi-aş dori ca ea să vină mai des la fileu pentru a profita mai mult de loviturile de jos. Se simte mai confortabil să dicteze jocul mai aproape de linia de fund. Uneori, jucătorii din zilele noastre sunt atât de buni atleţi, încât pot trece dintr-o poziţie defensivă într-una din atac dintr-o singură lovitură. Pentru a contracara acest lucru, Simona încearcă „să închidă” punctele mai repede. Şi bărbaţii o fac, Rafael Nadal o face, Andy Murray o face, Roger Federer o face natural şi Novak Djokovic a început să o facă mai des. Jucătorii au nevoie să evolueze şi să menţină ritmul. Simona încearcă să o facă, îmbunătăţindu-şi serviciul puţin şi lucrând la al doilea serviciu pentru a avea mai multă varietate. Vrem să exploateze mai mult loviturile ei puternice, din timpul jocului, cum ar fi forehand-ul în lung de linie, care cred că este una dintre cele mai bune lovituri din joc. Dacă poate avansa mai mult, să ia mingea mai repede şi să reducă timpul adversarilor, cred că ar putea ajunge într-o poziţie şi mai puternică.

Despre jucătoarea preferată a Simonei Halep

Justine Henin este favorita Simonei, iar Simona s-a inspirat din modul în care preferata ei joacă. Jucătorii care nu vin atât de mult la fileu vor să controleze mingea din linia de fund. Nu vor să joace prea defensiv şi de aceea ea vrea să deţină controlul de la primul punct. Ştiu că aleargă bine, dar nu ar trebui ca cea mai mare parte a timpului să fie alergare. Justine este un mare idol pentru Simona şi, de fiecare dată când se întâlnesc, întotdeauna are un zâmbet mare pe chip.



Despre ce şanse sunt ca Simona Halep să câştige Australian Open

Înainte de acest turneu, toată lumea vorbea despre faptul că 15-20 de persoane ar putea câştiga competiţia feminină. Încă este la fel. Provocarea este să nu te gândeşti prea departe, ci să te concentrezi doar pe următorul adversar. Simona s-a pregătit bine, este încrezătoarea, „simte” mingea. Are aceeaşi şansă ca toată lumea.