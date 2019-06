Darren Cahill, exasperat de organizatorii de la Roland Garros. Ce l-a nemulţumit pe australian

Australianul le-a cerut oficalilor explicaţii pentru lipsa de reacţie a acestora în privinţa anunţării amânărilor meciurilor de astăzi, bulversate de condiţile meteo de la Paris



"Hey, Roland Garros. Ce se întâmplă? Mai plouă? Puteţi estima o oră de start? Un raport meteo? Orice ar fi bun. Mulţumesc", a scris Darren Cahill pe pagina sa de Twitter.



Toate meciurile zilei de astăză, inclusiv sfertul de finală dintre Simona Halep şi Amanda Anisimova, ar fi trebuit să înceapă de la ora 15:00 - ora României, dar au fost amânate din cauza ploii şi nu se ştie dacă vor fi sau nu reprogramate pentru mâine



Hey @rolandgarros, whats happening over there?.. still raining?.. a not before time or expected start time? weather report?... anything would be good thanks