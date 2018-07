Daria Jula a câştigat a V-a ediţie a Argeş Cup, competiţie de tenis pentru juniori

“Este primul turneu internaţional pe care îl câştig în carieră. Practic tenisul de câmp de la vârsta de 6 ani şi acum am 16. A fost un turneu frumos, iar meciurile cele mai dificile mi s-au părut cele din sferturi şi din semifinale, atunci când am fost nevoită să mă întrebuinţez serios pentru a merge mai departe. Am numai cuvinte bune pentru organizatori, sponsori, baza şi terenurile care s-au prezentat în condiţii excelente de joc şi voi reveni întotdeauna cu plăcere la Curtea de Argeş!”, a declarat Daria Jula.

De asemenea, româncele au triumfat şi în finala de dublu a acestei competiţii internaţionale din cadrul Tennis Europe. Astfel, perechea Ştefana Lazăr/ Sofia Maria Nicolae a câştigat Argeş Cup Dr. Oetker, după abandonul din finală al dublului Andreea Alexandra Lila/ Andra Diana Stanciu.

“Am participat şi la ediţiile anterioare ale acestui turneu, iar pentru că mi-a plăcut am ales să particip şi acum. Ne pare rău pentru adversare, ne doream să jucăm această finală. Întotdeauna îmi place cand vin la Tenis Club Curtea de Argeş, mai ales premiile şi cadourile de la Dr. Oetker. Terenurile sunt foarte foarte bune, totul este în regulă. Chiar după ce a plouat, în cateva ore s-a putut juca”, a declarat Sofia Maria Nicolae.

“Este pentru prima dată când jucăm dublu împreună şi când câştigăm. Organizarea a fost foarte bună, totul a fost pregătit exact cum trebuie. Cazarea şi mesele au fost impecabile, mai ales arbitrii de linie şi cei de scaun. Apoi, la Players Party ne-am distrat foarte tare, iar baza Tenis Club Curtea de Argeş este propice sportului”, a declarat Ştefana Lazăr.

Sârbul Petar Teodorovic a câştigat cea de a V-a ediţie a Argeş Cup Dr. Oetker, după ce l-a învins în finală, cu scorul 6-2, 6-3, pe conaţionalul său Filip Mandovic.

“Mă bucur că am câştigat atât la simplu, cât şi la dublu. Organizarea a fost foarte bună, oamenii sunt săritori şi atenţi. Baza sportivă este foarte bună. Oraşul este grozav, oamenii sunt foarte drăguţi dar, din păcate, nu m-am plimbat prea mult”, a declarat Petar Teodorovic.

Directorul General Dr. Oetker România, Ioan Cozma, i-a oferit lui Petar Teodorovic un wild-card pentru pentru turneul; ITF Vitality Open Tour, ediţia 2019, de la Tenis Club Curtea de Argeş.

“Există o strategie în spatele acestor competiţii internaţionale de la Tenis Club Curtea de Argeş, nu organizăm turnee doar de dragul de a le organiza. Am început cu Dr. Oetker Junior Trophy, la Bucureşti. Apoi este acest turneu U 16, la care participă copii care au fost anii trecuţi la Junior Trophy şi mă bucură foarte mult nivelul competiţiei şi numărul de participanţi. Referitor la organizare, avem o echipă foarte bună, ştim foarte exact ce avem de făcut. Reuşim asta cu sprijinul sponsorilor noştri Consiliul Judeţean Argeş, Consiliul Local Argeş, Magazinele Anabella şi Dr. Oetker, bineînţeles. E o întreagă echipă. Suntem deja pe harta tenisului mondial. Finalistul, sârbul Petar Teodorovic, care este un copil extraordinar şi de care sunt convins că vom mai auzi, a primit un wild-card pentru turneul ITF cu premii de 15.000 $, Vitality Open Tour, editia 2019, de la Tenis Club Curtea de Argeş”, a declarat Ioan Cozma, Director General Dr. Oetker Rom

La băieţi, Gheorghe Claudiu Schinteie (România) a acces în finala de dublu a acestui turneu.

Astfel, perechea Filip Mandovic/ Petar Teodorovic (ambii Serbia) a câştigat Argeş Cup Dr. Oetker, după ce a învins în finală, scor 6-1, 6-1, dublul Gheorghe Claudiu Schinteie (România)/ Vladimir Popov (Bulgaria).

”A fost o zi în regulă, am realizat niste victorii grozave, iar acum sunt calificat şi în finala de simplu. Competiţia şi organizarea sunt foarte bune, iar sponsorii sunt foarte drăguţi. Terenurile sunt cu adevărat foarte bune, am petrecut timpul bine aici. Mă bucur pentru medalia câştigată la dublu”, a declarat Filip Mandovic.

“După 8 zile de meciuri atractive şi viu disputate, în care timpul ne-a jucat feste, ai satisfacţia că totul a ieşit bine şi că toţi participanţii la Argeş Cup Dr. Oetker au fost mulţumiţi de ospitalitatea de care dăm dovadă la toate evenimentele pe care le organizăm. Ne bucurăm că am revenit aici cu acest eveniment important din cadrul Tennis Europe, după o pauză de un an, în care turneul s-a ţinut la Timişoara. Ne bucură că juniorii care au participat la competiţiile internaţionale organizate de noi se regăsesc acum pe lista câştigătorilor turneelor de seniori. Un exemplu este Miriam Bulgaru, care a câştigat recent turneul ITF organizat la noi, cu premii de 15.000 $, Inedit Open Tour. La fel şi Georgia Crăciun, anul trecut câştigătoare la Inedit Open Tour. Acest lucru ne bucură şi ne onorează. Mai avem şi cazul Mihalelei Buzărnescu, care acum câţiva ani a fost căpitan nejucător al echipei României U 16, pentru calificarea la CE, în turneul organizat la noi. După o perioadă lungă de accidentări, Mihaela a urcat în Top 20 WTA. În luna august urmează Vitality Open Tour, competiţie din cadrul ITF, cu premii de 15.000 $. Cu ajutorul partenerului Dr. Oetker, Curtea de Argeş a devenit un punct important pe harta tenisului internaţional” , a declarant Gheorghe Borţan, Director General Tenis Club Curtea de Argeş.

Peste 70 de jucători din 17 ţări (Australia, Austria, Bosnia-Herţegovina, Belarus, Bulgaria, Cehia, Marea Britanie, Germania, Moldova, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia, Ucraina şi SUA) au participat la cea de a V-a ediţie a Argeş Cup Dr. Oetker. Competiţia pentru categoriile de vârstă până în 16 ani, băieţi şi fete, simplu şi dublu, al cărei sponsor principal este Dr. Oetker, s-a disputat în cursul acestei săptămâni la Tenis Club Curtea de Argeş.