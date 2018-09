"Nu mai e nevoie de mine pe teren. O sa mai joc un singur meci, ultimul pe Giulesti. In rest, echipa are atacanti, nu are rost sa ma mai bag. Plus ca legatura cu publicul este formata deja, avem un Maftei, un Voicu, a revenit si Draghia", a spus Pancu la Digi Sport.

Pancu are 41 de ani şi a evoluat în şse perioade diferite pentru Rapid.