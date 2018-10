Daniel Pancu e noul antrenor al Rapidului: „Ne dăm şi sângele pentru promovare“

Fostul jucător rapidist este convins că poate realiza obiectivul, acela de a promova în Liga a II-a la finalul sezonului.

„Mă simt onorat, orice jucător îşi doreşte să ajungă să facă performanţe la nivelul pe care l-a avut ca jucător. Îmi pare rău de ceea ce să-a întâmplat cu Schumacher, dar a fost decizia celor care investesc în Rapid. Nu am avut niciun fel de implicare. Mă bcur că am fost în capul listei, ieri am luat decizia să continui acest proiect, început cu Daniel Niculae şi cu alţi rapidişti. Nu avem obiectiv decât promovarea. Până acum am alternat momente bune şi foarte bune cu altele prestaţii slabe sau foarte slabe. Primul lucru pe care mi-l doresc este constanţă în evoluţii. Jucătorii cred că au înţeles că suntem într-o ligă de luptă. Nimeni nu ne face cadouri, toată lumea vrea să învingă Rapidul. Dacă trebuie să vărsăm sânge, va trebui să vărsăm pentru a ne atinge obiectivul. Cred că vom îndeplini acest obiectiv, promovarea. Ca şi mesaj pentru suporteri, pe jucătorul Daniel Pancu să-l închidă într-o vitrină, e un capitol încheiat. Vor avea o altă percepţie asupra mea. Au fost anumite contestări asupra lotului, şi i-aş ruga dacă mai au aşa ceva să le aducă asupra mea. Eu îmi doresc ca în doi ani să fim în Liga I. Acum există doar promovarea în Liga a II-a”, a declarat Pancu, marţi, într-o conferinţă de presă.

Odată cu schimbarea antrenorului Constantin Schumacher, Rapid riscă să piardă şi căpitanul Vasile Maftei, care s-a arătat solidar faţă de tehnician. „M-am întâlnit cu Vasile Maftei i-am zis că îl aştept la antrenament şi sper să vină. Toţi avem sentimente, cred că a înţeles foarte bine şi cred că azi va veni la antrenament. Ar fi o mare pierdere să pierdem căpitanul. Sunt convins că Vasile se va întoarce, pentru că obligatoriu trebuie să mergem înainte”, a mai spus Pancu.

Noul antrenor al Rapidului a spus că şi-ar dori un meci de retragere din cariera de jucător cu formaţia turcă Beşiktaş, la care a evoluat: „Mi-aş dori un meci cu Beşiktaş în care să joc la redeschiderea stadionului. Nu ştiu dacă e posibil, trebuie să anunţăm cu un an înainte. Vom vedea”.

Managerul sportiv al clubului, Florin Manea, a precizat că despărţirea de Constantin Schumacher s-a produs pe cale amiabilă, la dorinţa finanţatorului Victor Angelescu: „Despărţirea a avut loc în termeni amiabili. El e rapidist, i se poate îmtâmpla oricui, începem un nou capitol şi vreau să ne concentrăm pe acest lucru. Investitorul vrea un joc spectaculos, chiar dacă poate ni se pare nedrept”.

Contractul semnat între Rapid şi Daniel Pancu are scandenţa în vara anului viitor şi nu există o clauză de reziliere. Daniel Pancu îi va avea ca antrenori secunzi pe Nicolae Grigore şi Mihai Iosif, scrie NEws.ro.