Daniel Negreanu, la Pokerstars Players Championship, a intrat în istorie drept cel mai bogat turneu al anului

PokerStars, cea mai renumită marcă de poker a Stars Group, a doborât încă un record în pokerul live cu cei 1.039 de jucători înscrişi la PokerStars Players No Limit Hold’em Championship (PSPC), generând astfel cel mai mare fond de premii pentru un turneu de poker cu un buy-in în valoare de 25.000 de dolari. PSPC va acorda peste 26 de milioane de dolari unui număr de 181 de jucători, iar la finalul turneului, marelui câştigător îi va reveni premiul cel mare, în valoare de 5,1 milioane de dolari.

De la masa finală s-au ridicat, în total, şase milionari în dolari, ceea ce este o premieră. Spaniolul Ramon Collilas, jucător profesionist de poker, şi-a adjudecat premiul cel mare, în valoare de 5,1 milioane de dolari. Între primii zece jucatători finalişti s-a clasat şi jucătorul român Florian Duţă, cu un câştig în valoare de 405.000 de dolari. Lista completă a câştigurilor poate fi consultată aici: https://www.pokerstarsblog.com/en/blog/pspc-payout-structure-and-prizewinners.shtml.

„Pasiunea şi interesul pentru poker sunt la fel de vii în 2019, iar acest turneu scoate în evidenţă entuziasmul global pentru joc. Pe parcursul unui an, zeci de mii de jucători au participat la promoţii unice care au culminat cu evenimentul în sine, iar entuziasmul lor a creat unul dintre cele mai incitante evenimente din istoria pokerului,” a declarat Eric Hollreiser, Director de Marketing Poker în cadrul PokerStars.

Jucătorii au luat cu asalt Atlantis Resort & Casino încă din primele zile şi s-au înregistrat până în ultimul moment pentru a lua parte la un regal de poker. Jucătorii sunt veniţi din toate colţurile lumii, unii dintre ei sunt profesionişti ai jocului, însă altături de ei se regăsesc şi amatori, care au câştigat înscrierea la turneu jucând pe tot parcursul anului 2018 turnee online gratuite sau cu un buy-in mic. În cursul ultimelor 13 luni, PokerStars a acordat 320 de Carduri Platinum fiecare în valoare de 30.000 de dolari, care acoperă costurile de intrare in turneu, transport şi cazare pentru jucătorului câştigător.

„Pregătirile pentru acest turneu au durat mai bine de un an şi este extrem de interesant să urmăreşti parcursul câştigătorilor Cardurilor Platinum. Am avut ocazia să îi cunosc pe mulţi dintre ei şi entuziasmul lor faţă de acest eveniment exprimă cu adevărat esenţa jocului de poker. Prezenţa a fost pur şi simplu incredibilă! Peste 1.000 de jucători la un buy-in de 25.000 de dolari. PokerStars s-a descurcat de minune în organizarea acestui de eveniment şi jucătorii au avut un cuvânt greu de spus în tot acest proces, de la structurile de blind la plăţi. Este fără îndoială cel mai tare eveniment No-Limit Holdem Players Championship,” a declarat Daniel Negreanu, Ambasador PokerStars.

Turneul de anul acesta doboară mai multe recorduri, începând cu numărul de participanţi şi valoarea fondului de premiere, fără a-i include pe cei 320 de câştigători ai Cardurilor Platinum. La turneul din 2018 au participat 639 concurenţi, iar fondul total de premii a fost de peste 15 milioane de dolari.

PSPC a adus laolaltă jucători pe care în mod normal nu i-am vedea la aceeaşi masă la un eveniment cu un buy-in de acest nivel. Jucători foarte apreciaţi din comunităţile de poker on-line şi live din întreaga lume şi-au ocupat locurile alături de unele dintre cele mai experimentate şi cunoscute vedete ale jocului, cum ar fi Patrick Antonius, Phil Hellmuth şi Erik Seidel, dar şi de ambasadorii PokerStars Chris Moneymaker, Daniel Negreanu, Jason Somerville, Randy Lew, Jennifer Shahade şi Lex Veldhuis, precum şi streameri Twitch, vloggeri de poker şi o mulţime de jucători amatori şi chiar începători.





Pentru un plus de strălucire, primul eveniment de acest gen s-a bucurat de prezenţa unor feţe şi voci bine-cunoscute dincolo de mesele de poker, cum ar fi vocea lui Bruce Buffer de la UFC Octagon, care a dat startul turneului cu anunţul ‘Amestecaţi şi împărţiţi cărţile’, fosta vedetă NBA şi analist ESPN Paul Pierce, skateboarder-ul profesionist Tony Hawk, precum şi comedianul, actorul şi scriitorul Norm Macdonald. Sergio Garcia, jucător profesionist de golf, s-a alături şi el evenimentului, chiar daca s-a numărat printre „victimele” înregistrate în ziua 1 de joc.

Pe parcurs au apărut multe poveşti pitoreşti şi deseori emoţionate, cum ar fi cele ale lui Jacki Burkhart, Oliver Biles şi Nikhil Segel care şi-au câştigat biletul spre Bahamas cu ajutorul Platinum Pass Adventure. Shaun Lennon din Irlanda şi Dominique Lamy din Franţa au fost şi ei nominalizaţi să îşi reprezinte ţara de către conaţionalii lor.