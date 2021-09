Dan Petrescu, prezentat oficial la CFR Cluj: „Nu am găsit ce aş fi dorit eu sută la sută”

Antrenorul a semnat un contract pe 3 ani cu gruparea din Gruia şi a declarat, joi, în conferinţa de presă în care a fost prezentat, că îi va fi mult mai greu decât în primul său mandat.





"Parcă nici nu am plecat de aici. Şi când am intrat la mine în biroul în care am stat vreo trei ani şi jumătate mă gândeam la început ce bine că m-am întors şi după aceea am zis că parcă nici nu am plecat. Am avut o perioadă extraordianră la Cluj, m-am simţit excelent. Am spus că mă voi întoarce într-o zi, dar nu mă aşteptam să mă întorc aşa de repede. Din fericire pentru mine, oferta a venit mai repede decât mă aşteptam şi sunt aici să muncesc, să încerc să realizez tot ce-şi doresc cei de la Cluj. încercăm să câştigăm meciuri, să câştigăm trofee şi să facem performanţă, asta sunt motivele care m-au făcut să vin aici. Ştiu ce pretenţii sunt la CFR Cluj. În acelaşi timp, ştiu şi presiunea care este la CFR Cluj, e normală, pentru că tot timpul se vrea victoria. Ştiu în ce am intrat, e clar că e mult mai greu decât prima oară când am venit, pentru că atunci am venit de la început, am putut să aleg jucătorii, am putut să fac pregătirea fizică, cantonamentele, mi-a fost mult mai uşor. Acum am ajuns cam târziu. Cu transferurile nu a fost aşa de uşor, nu am găsit poate ce aş fi dorit eu sută la sută şi nici pregătirea nu am putut să o fac. Dar asta nu e scuză dacă nu aş avea rezultate", a spus tehnicianul, citata de news.ro.