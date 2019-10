Dan Petrescu, furibund după victoria cu Rennes: „Sunt supărat pe băieţi” Ce i-a transmis antrenorului adversarei

"Nu zic niciodată că jucăm la egal, toată lumea interpretează acest lucru, avem două rezultate din trei, când joci in deplasare în Europa e normal să ai două rezultate din trei. Am început bine, am avut ocazia cu Traore, a fost fază fixă, gol, am înscris, erau în 10, am avut nişte ocazii mari prin Djokovici şi Deac, vorbesc de prima repriză. Au avut şi eu ocaziile lor. În repriza a doua, după al doilea roşu pe care l-au primit nu am mai ajuns la poartă, nu am mai dat niciun şut. Repriza a doua a fost foarte slabă şi nu ştiu dacă victoria e meritată, pentru că în fotbal nu meriţi tot timpul să câştigi. Eu sunt supărat pe jucători, sincer, mie nu mi-a plăcut ce am văzut, numai norocul a făcut să câştigăm, după repriza a doua. Am înţeles de ce Rennes a bătut-o pe PSG. Au nişte jucători fantastici. Pentru noi este o victorie foarte mare. A fost cel mai greu meci de până acum, nu cel cu Lazio sau cu Celtic, cum se tot spunea. Chiar dacă sunt bucuros pentru victorie, nu am jucat deloc bine. M-am dus la antrenorul lor la sfârşitul meciului şi i-am spus că a avut ghinion. Nu este posibil să ai 2 jucători în plus şi să fii dominat! Trebuie să schimbăm ceva pentru că ce am făcut astăzi pe teren nu îmi dă speranţe pentru următoarele meciuri. Dacă vom mai juca aşa, nu avem nicio şansă să necalificăm mai departe. Vom face zero puncte şi vom lua 10 goluri în ultimele 3 meciuri”, a declarat Dan Petrescu, la finalul meciului.

CFR Cluj a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa franceză Rennes, în etapa a III-a a Grupei E a Ligii Europa. Ardelenii au jucat din minutul 5 cu un om în plus, iar din minutul 46 cu 2 oameni în plus. Susici de la CFR a văzut şi el cartonaşul roşu, în minutul 82.

Deac a marcat singurul gol al meciului, în minutul 9, din lovitura liberă acordată concomintent cu eliminarea portarul lui Rennes, între buturi intrând a doua rezervă, un puşti de 16 ani.