Dan Petrescu, făcut praf de Mihai Stoica: „Ne-a asasinat cu inepţiile lui!“

Cum se schimbă vremurile şi relaţiile în fotbal! În 2011, cu Dan Petrescu antrenor şi Mihai Stoica oficial, Unirea Urziceni lua un titlu incredibil în Liga I. La vremea respectivă, dar şi mult timp după, Mihai Stoica a vorbit la superlativ despre tehnicianul cu care a colaborat.

În ultima perioadă însă, nu o dată, Meme l-a atacat pe Dan Petrescu, în condiţiile în care antrenorul CFR-ului a pornit „aspiratorul de trofee“ şi a luat titlu după titlu cu formaţia din Gruia. Asta în timp ce FCSB n-a mai câştigat locul 1 în Liga I din 2015!





Ce a spus Mihai Stoica?





*Avem un jucător la spital. Nu are fractură, e vestea bună. Are o contuzie gravă. Avem un jucător de care s-a vorbit toată săptămâna. La modă acum este... Se vorbeşte de Octavian Popescu. A mai demonstrat încă o dată că e cel pe care noi îl vedem un jucător de marea valoare.





*Am înţeles că Petrescu a fost nemulţumit că Bălgrădean n-a făcut mai mult la gol. A făcut, a scos mingea din poartă şi a repus-o repede. E primul meci cu Petrescu antrenor în care dominăm fizic, ne impunem.





*L-aş invita pe Dan Petrescu, că n-am mai vorbit de mult cu el, să-l vedem pe Olaru acum la spital. Ce să facă Dan Petrescu? Ne-a asasinat cu inepţiile în ultima vreme. Cred că ar trebui să fie consultat de un specialist de comunicare înainte să mai apară pe la conferinţe.





*Suntem la mâna noastră, la fel ca şi CFR Cluj. Cât CFR Cluj e pe primul loc, sigur că are prima şansă. Ei au avantajul egalităţii de puncte, sunt campioni la egalitate de puncte. CFR e în continuare favorită, dar nu pentru că joacă bine, ci doar pentru că are puncte în plus.